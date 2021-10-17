اليمن: الحوثيون يواصلون التقدم في مدينة مأرب والتحالف يؤكد مقتل 160 شخصا

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مقاتلون موالون للحكومة اليمنية المدعومة من السعودية على خط المواجهة في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران في محافظة مأرب شمال شرق البلاد في 27 أيلول/سبتمبر 2021

قتل ما لا يقل عن 160 حوثيا في اليمن جنوب مدينة مأرب الاستراتيجية في غارات جديدة للتحالف الذي تقوده السعودية، وفق ما أعلن في بيان السبت. ورغم الخسائر البشرية يواصل الحوثيون تحقيق تقدم في المنطقة. واتهم أحد المسؤولين الحوثيين بارتكاب "جرائم خطف وسجن وتنكيل" بحق القبائل التي كانت تتعاون مع القوات الحكومية.

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قال التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن السبت إن 160 حوثيا قتلوا في غارات جديدة جنوب مدينة مأرب الاستراتيجية، بينما أفادت مصادر حكومية بتحقيق الحوثيين تقدما في المنطقة ذاتها رغم الخسائر البشرية الكبرى في صفوفهم.

وأفاد بيان للتحالف أنه نفذ 32 "عملية استهداف" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أدّت إلى تدمير 11 آلية عسكرية "وخسائر بشرية تجاوزت 160 عنصراً إرهابياً" في العبدية على بعد حوالي 100 كيلومتر جنوب مدينة مأرب التي يحاول الحوثيون السيطرة عليها منذ أشهر.

ويذكر أن الحوثيين صعدوا في شباط/فبراير عملياتهم العسكرية للسيطرة على مدينة مأرب، آخر معاقل الحكومة المعترف بها في شمال البلاد.

ومنذ ذلك الوقت أوقعت المعارك مئات القتلى من الجانبين وتسببت بنزوح أكثر من 55 ألف شخص من منازلهم منذ مطلع العام الحالي، على ما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة الخميس.

ويحاول التحالف منع الحوثيين من الوصول إلى مدينة مأرب. وفي خلال أسبوع، أعلن التحالف عن مقتل أكثر من 700 من المتمردين في مديرية العبدية وحدها. ولم يعلن التحالف كيف أحصى هذه الأعداد كما لا يمكن التحقق منها بشكل مستقل فيما لا يفصح الحوثيون عن خسائرهم.

ورغم الخسائر البشرية، أفاد مسؤولون في القوات الحكومية في مأرب بأن الحوثيين حققوا تقدما في العبدية في الساعات الماضية.

وأوضح أحد المسؤولين أن الحوثيين باتوا "في مركز مديرية العبدية بعد حصار دام أربعة أسابيع"، متهما الحوثيين بارتكاب "جرائم خطف وسجن وتنكيل" بحق القبائل التي كانت تتعاون مع القوات الحكومية.

وتحدّث المسؤول العسكري عن مقتل "قرابة عشرين شخصا من القوات الحكومية والقبائل الموالية لها بالإضافة إلى جرح 47 آخرين" في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهي حصيلة أكّدها مسؤول عسكري آخر.

قصف منازل

من جهته، أكد المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام على تويتر دخول مركز العبدية، قائلا إن المواجهات هي "مع عناصر تكفيرية ذات علاقة بـ(تنظيم) القاعدة وداعش ( "تنظيم الدولة الإسلامية") ومرتبطة بقوى العدوان" في إشارة إلى السعودية والتحالف الذي تقوده.

ولم يرد التحالف التعليق على دخول الحوثيين مركز العبدية.

وفي السياق ذاته، اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني الحوثيين بقصف منازل المديرية "بالصواريخ البالستية وقذائف الهاون ومختلف أنواع الأسلحة

ويدور النزاع في اليمن بين حكومة يساندها منذ العام 2015 تحالف عسكري تقوده السعودية، والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها وكذلك على العاصمة صنعاء منذ 2014.

وأسفر النزاع عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم الكثير من المدنيين، وفق منظمات إنسانية عدة.

وما زال نحو 3,3 ملايين شخص نازحين بينما يحتاج 24,1 مليون شخص أي أكثر من ثلثي السكان، إلى المساعدة، وفق الأمم المتحدة التي أكدت مرارا أن اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم حاليا.

والخميس، دعت الأمم المتحدة إلى إنهاء القتال في منطقة مأرب لتتمكن من تقديم المساعدات الإنسانية الضرورية للسكان المدنيين وخصوصا النازحين.

وقال ديفيد غريسلي منسق الأمم المتحدة للشؤون الانسانية للحملة في البيان "أدعو جميع الأطراف المشاركة في القتال إلى الاتفاق الآن على وقف القتال في منطقة العبدية".

فرانس24/ أ ف ب

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