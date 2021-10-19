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ريبورتاج: ما هو واقع الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء الفلسطينيات؟

صورة ملتقطة من الشاشة، © فرانس24

على الرغم من التقدم الملموس الذي تحدثت عنه وزارة الصحة الفلسطينية حول حالة الوعي المجتمعي بضرورة إجراء النساء الفحص الدوري للكشف عن الإصابة بسرطان الثدي، إلا أن هذا الوعي لا يشمل مختلف الأعمار. وكشفت الوزارة بأن هذا المرض يتسبب في وفاة 14 بالمئة من مجمل الوفيات ممن يصابون بمختلف أنواع السرطانات في فلسطين، وهو يشكل حسب الوزارة أيضا ما نسبته 32 بالمئة من مجمل السرطانات المشخصة لدى السيدات في 2020، مشيرة إلى أنها بدأت تتوجه نحو الجامعات لتثقيف الطالبات في سن مبكرة حول خطورة هذا المرض.