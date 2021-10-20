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العراق: أنصار الحشد الشعبي يعتصمون ببغداد تنديدا بـ"تزوير" نتائج الانتخابات التشريعية

أنصار تحالف الحشد الشعبي الموالي لإيران يشاركون في مظاهرة تندد بنتائج الانتخابات البرلمانية العراقية في بغداد في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2021 © أ ف ب

بعد خسارة كبيرة للتحالف الممثل لهم في الانتخابات التشريعية العراقية، دخل مئات من أنصار الحشد الشعبي المكون من فصائل موالية لإيران الثلاثاء في اعتصام وسط العاصمة العراقية بغداد احتجاجا على ما يعتبرونه "تزويرا" حصل في الاقتراع. وسيطر المحتجون على مبنى قبالة أحد مداخل المنطقة الخضراء. وأكد إبراهيم صالح مراسل فرانس24 في بغداد أن هذا الاعتصام يهدف للضغظ على مفوضية الانتخابات للتحقيق في مزاعم تزوير النتائج. وحصل تحالف الفتح الممثل للحشد الشعبي على نحو 15 مقعدا بعد أن كان القوة الثانية بالبرلمان بالسابق بـ48 مقعدا.