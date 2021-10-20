13 قتيلا على الأقل في حصيلة أولية لتفجير استهدف حافلة عسكرية في دمشق

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أفادت حصيلة رسمية أولية أن تفجيرا بعبوات ناسفة استهدف حافلة عسكرية في دمشق أسفر عن مقتل 13 شخصا على الأقل، وفق ما ذكر الإعلام السوري. وتعتبر هذه الحصيلة هي الأعلى منذ سنوات.

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في حصيلة دموية هي الأعلى منذ سنوات، قتل ما لا يقل عن 13 شخصا في تفجير بعبوتين ناسفتين استهدف صباح الأربعاء حافلة عسكرية في دمشق، وفق ما ذكر الإعلام السوري.

وأعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن "تفجير إرهابي بعبوتين ناسفتين أثناء مرور حافلة مبيت عند جسر الرئيس في دمشق"، مشيرة الى أن "الحصيلة الأولية للتفجير الإرهابي 13 شهيدا وثلاثة جرحى".

وبثت وكالة سانا صورا تظهر حافلة محترقة، وذكرت أن وحدات الهندسة فككت "عبوة ثالثة كانت مزروعة في المكان الذي وقع فيه التفجير".

ويذكر أنه في خضم سنوات النزاع المستمر منذ أكثر من عشر سنوات، شهدت دمشق انفجارات ضخمة اسفرت عن عشرات القتلى وتبنت معظمها تنظيمات جهادية، بينها تفجير تبناه تنظيم "الدولة الإسلامية" في آذار/مارس 2017 واستهدف القصر العدلي مسفرا عن مقتل أكثر من 30 شخصا.

وسبقه في الشهر ذاته، تفجيران تبنتهما هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) واستهدفا أحد أحياء دمشق القديمة وتسببا بمقتل أكثر من سبعين شخصا، غالبيتهم من الزوار الشيعة العراقيين.

ومنذ 2019، بات من النادر أن تشهد دمشق انفجارات ضخمة مماثلة، بعدما تمكنت القوات الحكومية منذ العام 2018 من السيطرة على أحياء في العاصمة كانت تحت سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية"، كما على الغوطة الشرقية التي شكلت لسنوات أبرز معاقل الفصائل المعارضة قرب دمشق، والتي لطالما استهدفتها بالقذائف.

وإن كانت التفجيرات الضخمة قد تراجعت إلى حد كبير في دمشق، إلا أن العاصمة السورية لا تزال تشهد بفترات متباعدة تفجيرات محدودة بعبوات ناسفة.

وتسبب النزاع في سوريا منذ اندلاعه في العام 2011 بمقتل نحو نصف مليون شخص وأحدث دمارا هائلا في البنى التحتية وتسبب بنزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

فرانس24/ أ ف ب

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