أردوغان يهدد بطرد سفراء عشر دول ردا على المطالبة بالإفراج عن ناشط معارض

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مؤتمر صحفي في قصر "هوبر" باسطنبول. تركيا في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

ردا على البيان الذي دعت فيه عشر دول إلى "تسوية عادلة وسريعة لقضية" عثمان كافالا رجل الأعمال والناشط التركي، هدد الرئيس رجب طيب أردوغان بطرد سفراء هذه الدول من بينها فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة.

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وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تهديدا بطرد سفراء عشر دول من بينها فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة بعد دعوة للإفراج عن المعارض عثمان كافالا أطلقتها هذه الدول، حسبما ذكرت وسائل الإعلام التركية الخميس.

وذكر أردوغان بحسب تصريحات نقلتها عدة وسائل إعلام تركية: "أبلغت وزارة خارجيتنا أننا لا نستطيع أن نسمح لأنفسنا باستقبالهم في بلادنا. هل من واجباتكم تلقين تركيا درسا؟"

وكانت عشر دول غربية قد دعت في بيان صدر مساء الاثنين إلى "تسوية عادلة وسريعة لقضية" عثمان كافالا رجل الأعمال والناشط التركي المسجون قيد المحاكمة منذ أربع سنوات.

فرانس24/ أ ف ب

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