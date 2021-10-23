الحرب في اليمن: التحالف يعلن عن مقتل 92 حوثيا على الأقل في الغارات على مأرب

مركبة عسكرية للقوات الحكومية على مشارف مدينة مأرب، اليمن في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

قتل 92 مسلحا حوثيا على الأقل في غارات جديدة شنها التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن الجمعة، على جنوب مأرب التي تتعرض لقصف عنيف منذ أسبوعين. وقالت وكالة الأنباء السعودية إنه قد "تم تدمير 16 آلية عسكرية" والقضاء على "92 عنصرا إرهابيا" في الجوبة 50 كلم جنوب مأرب والكسارة 30 كلم شمال غرب المدينة الاستراتيجية التي يستهدفها الحوثيون بهجوم واسع منذ فبراير/شباط.

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أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن الجمعة عن مصرع ما لا يقل عن 92 حوثيا في الغارات الجديدة على جنوب وشمال غرب مأرب التي تتعرض منذ أسبوعين لقصف عنيف.

ويضاف هؤلاء إلى مئات قال التحالف إنهم قتلوا في المعارك الأخيرة حول المدينة الاستراتيجية.

وفي هذا الشأن، أفادت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه وفي الساعات ال24 الماضية "تم تدمير 16 آلية عسكرية" والقضاء على "92 عنصرا إرهابيا" في الجوبة (50 كلم جنوب مأرب) والكسارة (30 كلم شمال غرب مأرب).

ونادرا ما يعلق الحوثيون المدعومون من إيران على الخسائر، ولم يتسن لفرانس برس التحقق من الأرقام بشكل مستقل.

وأعلن التحالف العربي عن ضربات جوية في محيط مأرب بشكل شبه يومي على مدار الأسبوعين الماضيين. ونفذ أغلب الغارات المعلنة سابقا في العبدية التي تبعد نحو 100 كلم عن مأرب آخر معاقل الحكومة المعترف بها دوليا في شمال البلاد.

وأطلق الحوثيون هجوما واسعا للسيطرة على مأرب في فبراير/شباط، وجددوا هجومهم منذ سبتمبر/أيلول بعد فترة هدوء.

وبدأت الحرب الأهلية اليمنية في 2014 على إثر سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء التي تبعد 120 كلم غرب مأرب، وتدخل تحالف تقوده السعودية لدعم الحكومة في العام التالي. وأدى النزاع لمقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين في ما تصفه الأمم المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية بالعالم.

والأربعاء، دعا مجلس الأمن الدولي إلى "وقف التصعيد" في بيان أقر بالإجماع دعا إلى مواجهة "الخطر المتزايد بحدوث مجاعة واسعة النطاق" في اليمن.

فرانس24/ أ ف ب

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