الولايات المتحدة تعلن عن مقتل القيادي البارز في تنظيم القاعدة عبد الحميد المطر بغارة جوية في سوريا

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طائرة بدون طيار أمريكية من طراز "إم كيو 9 ريبر" تحلق فوق ميدان الاختبار والتدريب. نيفادا في 14 يناير/كانون الثاني 2020.

لقي القيادي البارز في تنظيم القاعدة عبد الحميد المطر مصرعه الجمعة في غارة شنتها طائرة مسيرة أمريكية في منطقة سلوك شمالي سوريا، والخاضعة للسيطرة التركية، يومين بعد هجوم استهدف قاعدة عسكرية في جنوب البلاد يستخدمها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، حسبما أعلن المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأمريكي (سنتكوم)، مشيرا إلى أن العملية ستؤثر "على قدرة التنظيم الإرهابي على التخطيط وشن الهجمات..".

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أعلن الجيش الأمريكي الجمعة أنه قتل قياديا في تنظيم القاعدة بغارة شنتها طائرة مسيرة في سوريا، بعد يومين على هجوم استهدف قاعدة عسكرية في جنوب البلاد يستخدمها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

وتم تنفيذ الضربة في منطقة سلوك شمالي سوريا، الخاضعة للسيطرة التركية.

وفي السياق، صرح جون ريغسبي المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأمريكي (سنتكوم) في بيان إن "غارة جوية أمريكية شنت اليوم في شمال غرب سوريا أسفرت عن مقتل القيادي البارز في تنظيم القاعدة عبد الحميد المطر".

U.S. strike in the vicinity of Suluk, Syria, Oct. 22, 2021https://t.co/9OBPch45f8 — U.S. Central Command (@CENTCOM) October 22, 2021

كما قال ريغسبي إنه لا تتوافر أي معطيات على وجود "ضحايا مدنيين في أعقاب الضربة التي شنتها طائرة مسيرة من طراز إم كيو-9"، في إشارة إلى الطائرة المعروفة باسم "ريبر".

ولم يذكر المتحدث ما إذا كانت الضربة جاءت ردا على هجوم الأربعاء على قاعدة التنف العسكرية التي يستخدمها التحالف المناهض للجهاديين، والواقعة في جنوب سوريا قرب الحدود مع العراق والأردن.

هذا وقال نفس المصدر إن "القاعدة لا تزال تشكل تهديدا للولايات المتحدة وحلفائنا". مضيفا بأن التنظيم "يستخدم سوريا كملاذ آمن لإعادة تشكيل نفسه والتنسيق مع فروع خارجية والتخطيط لعمليات في الخارج".

وأكد جون ريغسبي بأن "القضاء على هذا القيادي البارز في القاعدة سيؤثر على قدرة التنظيم الإرهابي على التخطيط وشن هجمات ضد مواطنين أمريكيين و(ضد) شركائنا ومدنيين أبرياء".

وكان الجيش الأمريكي قد أعلن في نهاية سبتمبر/أيلول القضاء على القيادي البارز في تنظيم القاعدة سليم أبو أحمد بغارة جوية في منطقة إدلب في شمال غرب سوريا. وقال في حينه إن أبو أحمد "كان مسؤولا عن التخطيط والتمويل والموافقة على هجمات القاعدة العابرة للمنطقة".

فرانس24/ أ ف ب

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