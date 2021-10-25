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المحكمة العليا الإسرائيلية ستبت لاحقا في استئناف عائلة بالقدس مهددة بالطرد من حي سلوان

نشطاء فلسطينيون وإسرائيليون وأجانب يرفعون لافتات تدين الاحتلال والاستيطان. خارج المحكمة العليا بالقدس في 2 أغسطس/آب 2021. © أ ف ب/أرشيف

قررت محكمة العدل العليا الإسرائيلية الإثنين بعد انتهاء جلستها بالبت لاحقا في استئناف عائلة الدويك المقدسية على حكم قضائي بطردها من منازلها في حي بطن الهوى بسلوان وإبلاغ محاميها بقرارها. ويبلغ عدد أفراد هذه العائلة 26 فردا وكانت جلسة المحكمة مخصصة اليوم للنظر في استئنافها. جدير بالذكر أن هناك عدة عائلات أخرى في سلوان مهددة هي الأخرى بالطرد ويبلغ مجموع أفرادها 700 شخص، وقررت المحكمة سابقا تأجيل النظر في دعواها.