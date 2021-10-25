تركيا: عشرة سفراء غربيون يعلنون التزامهم بالاتفاقية الدبلوماسية لعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مؤتمر صحفي في قصر "هوبر" بإسطنبول. تركيا في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

أكدت الإثنين دول غربية عدة إضافة للولايات المتحدة على لسان سفارتها في تركيا في تغريدة نشرتها على تويتر أنها ملتزمة بالاتفاقية الدبلوماسية التي تقضي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة المضيفة، وذلك بعدما تفاقم التوتر بينها وبين أنقرة لمطالبتها في بيان مشترك بالإفراج عن رجل الأعمال عثمان كافلا المتهم على ذمة عدد من القضايا. وهي خطوة لتهدئة غضب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي طلب من وزير خارجيته اعتبار سفراء هذه الدول "أشخاصا غير مرغوب بهم" في بلاده.

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قالت السفارة الأمريكية في أنقرة على تويتر الإثنين إن "الولايات المتحدة تشير إلى أنها ملتزمة بالمادة 41 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية" وتبعتها عدة سفارات أخرى في تركيا بالإعلان عن أنها ملتزمة بالاتفاقية الدبلوماسية التي تقضي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة المضيفة، جاء ذلك بعد أن دعا الرئيس رجب طيب أردوغان لطرد عشرة سفراء غربيين.

وقال أردوغان مطلع الأسبوع إنه أمر باعتبار هؤلاء السفراء أشخاصا غير مرغوب فيهم لسعيهم للإفراج عن رجل الأعمال عثمان كافالا المعروف باهتمامه بالعمل الخيري والمسجون لمدة أربع سنوات في اتهامات بتمويل احتجاجات والتورط في محاولة انقلاب.

ونشرت كل من كندا وهولندا ونيوزيلندا رسائل مشابهة في حين أعادت النرويج وفنلندا نشر الرسالة الأمريكية.

فرانس24/ رويترز

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