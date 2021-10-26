لبنان: الرئيس عون يدعو إلى استئناف اجتماعات مجلس الوزراء للتفاوض مع صندوق النقد الدولي

الرئيس اللبناني ميشال عون خلال مؤتمر صحفي بالقصر الرئاسي في بعبدا. لبنان في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2020.

دعا الثلاثاء رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون إلى استئناف سريع لجلسات مجلس الوزراء برئاسة نجيب ميقاتي، والمتوقفة منذ 12 تشرين الأول/أكتوبر الجاري على خلفية أحداث الطيونة، وذلك من أجل العودة إلى "التفاوض مع صندوق النقد الدولي" والوصول إلى اتفاق على خطة دعم تنتشل لبنان من أزمته الاقتصادية الطاحنة. وشدد عون على استقلالية القضاء في لبنان فيما يخص تحقيقات انفجار مرفأ بيروت ورفض التدخل السياسي في شؤونه.

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دعا الرئيس اللبناني ميشال عون الثلاثاء مجلس الوزراء لاستئناف الاجتماعات سريعا بهدف التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي. كما أكد عون، حليف حزب الله، على استقلالية القضاء في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت وضرورة عدم تدخل السياسيين. وقال إن من الضروري استمرار التحقيق القضائي ورفض التدخل السياسي فيه.

وكان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي قال في وقت سابق الثلاثاء إنه يأمل في استئناف اجتماعات مجلس الوزراء، وذلك بعد أسبوعين من التوقف منذ أن أدى خلاف حول التحقيق في انفجار بيروت إلى دعوة بعض الوزراء إلى رحيله.

لم يجتمع مجلس الوزراء منذ 12 أكتوبر/ تشرين الأول انتظارا لحل الأزمة التي تفجرت بسبب رئيس فريق التحقيق القاضي طارق بيطار الذي تتهمه جماعة حزب الله وبعض حلفائها بالتحيز وتطالب بإبعاده عن التحقيق.

وفي مؤتمر بمقر الحكومة قال ميقاتي الذي تولى السلطة في سبتمبر/ أيلول "إننا نتطلع إلى معاودة جلسات مجلس الوزراء في أقرب وقت لاستكمال القرارات المطلوبة لتفعيل عمليات الهيئات واللجان وإنجاز المطلوب من الحكومة".

ويعتبر التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على نطاق واسع السبيل الوحيد لحصول لبنان على المساعدات الدولية التي يحتاج إليها بشدة.

ومن المسؤولين السابقين الذي يسعى بيطار لاستجوابهم في انفجار المرفأ عدد من الحلفاء البارزين لحزب الله الذين يشتبه أنهم وراء الإهمال الذي أدى إلى الانفجار وأسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص ودمر مساحات كبيرة في بيروت.

وفي مقابلة مع رويترز يوم الجمعة قال وزير الاقتصاد أمين سلام إن الخلاف على التحقيق كلف لبنان وقتا ثمينا في التعامل مع الانهيار الاقتصادي.

فرانس24/ رويترز

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