رحلة شركة مصر للطيران المتجهة إلى موسكو تعود لمطار القاهرة بعد العثور فيها على خطاب تهديد
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أصدرت الأربعاء شركة الخطوط الجوية "مصر للطيران" بيانا تعلن فيها عودة رحلتها رقم (إم سي 729) والتي كانت متجهة لموسكو إلى مطار القاهرة بعد 22 دقيقة من إقلاعها بعد العثور على خطاب تهديد على أحد مقاعدها.
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قالت شركة مصر للطيران الأربعاء في بيان إن الرحلة إم.سي.729 المتجهة إلى موسكو عادت إلى القاهرة بعد العثور على خطاب تهديد على أحد مقاعد الطائرة. وذكر البيان أن "الرحلة هبطت بعد 22 دقيقة من إقلاعها وعاد الركاب بسلام إلى أرض مطار القاهرة حيث يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة".
فرانس24/ رويترز
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