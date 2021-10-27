رحلة شركة مصر للطيران المتجهة إلى موسكو تعود لمطار القاهرة بعد العثور فيها على خطاب تهديد

طائرة تابعة لشركة مصر للطيران من طراز بوينغ 737 على مدرج مطار القاهرة الدولي في 28 مايو/أيار 2021. © أ ف ب.

نص: فرانس24 تابِع 1 دقائق

أصدرت الأربعاء شركة الخطوط الجوية "مصر للطيران" بيانا تعلن فيها عودة رحلتها رقم (إم سي 729) والتي كانت متجهة لموسكو إلى مطار القاهرة بعد 22 دقيقة من إقلاعها بعد العثور على خطاب تهديد على أحد مقاعدها.