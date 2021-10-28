الأردن يزود لبنان بالكهرباء عبر سوريا انطلاقا من العام المقبل

انطلاقا من العام المقبل، يبدأ الأردن في تزويد لبنان بالكهرباء عبر سوريا وفق اتفاق أعلنته الدول الثلاث الخميس. ويشهد لبنان أزمات خانقة على أكثر من صعيد، وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية التي شلت قدرته على استيراد سلع حيوية أبرزها الوقود. ويأتي هذا التعاون اللبناني السوري بضوء أخضر من الولايات المتحدة، حيث كانت الرئاسة اللبنانية أعلنت في 19 أغسطس/آب أنه تم إبلاغها بموافقة واشنطن على ذلك.

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يبدأ الأردن انطلاقا من العام المقبل تزويد لبنان بالكهرباء عبر سوريا، وفق ما أعلنه وزراء الطاقة للبلدان الثلاثة الخميس بعد الاتفاق على "صيغة نهائية".

وقال وزير وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة خلال مؤتمر صحافي مشترك عقب الاجتماع مع نظيريه السوري واللبناني في عمان، إنه "تم التوصل إلى الصيغة النهائية لعقد تبادل الطاقة الكهربائية الذي من خلاله سيتم تزويد لبنان باحتياجاته".

وأوضح أن "هناك قضايا فنية لا بد من العمل عليها في الشبكات لتكون جاهزة، أشقاؤنا في سوريا أكدوا أن العمل جار على هذا الموضوع وإن شاء الله يتم الانتهاء منه نهاية هذا العام".

وأكد الخرابشة أنه "مع بداية العام القادم تنتهي أعمال الصيانة (في الجانب السوري)، وتكون الشبكة جاهزة ان شاء الله".

وأوضح أن الصيغة التي اتفق عليها الخميس تتضمن "كمية الكهرباء التي يمكن أن تمر عبر الشبكة الكهربائية السورية إلى لبنان، ونتكلم عن 150 ميغاواط من منتصف الليل إلى السادسة صباحا، ومن السادسة صباحا إلى منتصف الليل حوالي 250 ميغاواط".

من جهته، قال وزير الكهرباء السوري غسان الزامل: "بدأنا بإعادة تأهيل خط الكهرباء الرابط بين سوريا والأردن بتكلفة 5,5 ملايين دولار". وأضاف أنه "بنهاية هذا العام إن شاء الله ستكون الشبكة الكهربائية جاهزة".

ويشهد لبنان منذ نحو عامين انهيارا اقتصاديا غير مسبوق شل قدرته على استيراد سلع حيوية أبرزها الوقود. وانعكس شحّ المحروقات على مختلف القطاعات من كهرباء ومستشفيات وأفران واتصالات ومواد غذائية.

من جهته، قال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض خلال المؤتمر الصحافي إنه: "بعد مباحثات بناءة توصلنا إلى صيغة ملائمة كثيرا للبنان للاستدامة البيئية والمالية لقطاع الطاقة".

وأضاف أن الصيغة تضمنت "شروطا معززة جدا لقطاع الكهرباء لدينا سواء من حيث كلفة الإنتاج أو من حيث كلفة الكهرباء أو كلفة نقلها عبر الأراضي السورية".

وعبر عن شكره لسوريا والأردن "لهذا الموقف المميز"، مؤكدا أن المشروع "مغطى عبر قرض من البنك الدولي".

وكان وزراء طاقة الأردن وسوريا ولبنان اتفقوا في ختام اجتماع عقد في عمان في 6 أكتوبر/تشرين الأول على خارطة طريق لتزويد المملكة للبنان، الغارق في أسوأ أزماته الاقتصادية، بالكهرباء مرورا عبر الأراضي السورية.

كما تم الاتفاق في اجتماع عقد في عمان في 8 من الشهر الماضي وضم أيضا وزير الطاقة المصري على خارطة طريق لنقل الغاز المصري براً إلى لبنان عبر الأردن وسوريا.

وكانت الرئاسة اللبنانية أعلنت في 19 آب/أغسطس أنها أبلغت بموافقة واشنطن على مساعدة لبنان لاستجرار الطاقة الكهربائية والغاز مرورا بسوريا، ما يعني استثناء لبنان من عقوبات تحظر إجراء أي تعاملات مالية أو تجارية مع سوريا.

فرانس24/ أ ف ب

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