البرلمان اللبناني يحدد 27 مارس موعدا لإجراء انتخابات تشريعية رغم اعتراض الرئيس عون

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تبنى النواب اللبنانيون الخميس في تصويت ثان قرار تنظيم انتخابات تشريعية في 27 مارس/آذار. وكان الرئيس ميشال عون رفض هذا التاريخ في 19 أكتوبر/تشرين الأول وأعاد القانون إلى مجلس النواب للنظر فيه مرة ثانية.

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صادق مجلس النواب اللبناني الخميس على قرار إجراء الانتخابات البرلمانية في 27 مارس/ آذار، مؤكدا قراره السابق، الذي اتخذه الأسبوع الماضي واعترض عليه الرئيس ميشال عون.

وكان البرلمان صوت يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول لصالح إجراء الانتخابات في هذا التوقيت، لكن عون أعاد القانون لمجلس النواب يوم الجمعة لإعادة النظر فيه.

ووافق المجلس على الموعد خلال تصويت أجراه اليوم بأغلبية 77 نائبا. وكان من المتوقع في بادئ الأمر إجراء الانتخابات في مايو/أيار.

ويعطي إجراء الانتخابات يوم 27 مارس/آذار حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي أشهرا قليلة فقط لمحاولة تأمين خطة إنقاذ وضعها صندوق النقد الدولي وسط الانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد.

فرانس24/ رويترز

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