الرياض تطرد السفير اللبناني وتستدعي سفيرها للتشاور من بيروت على خلفية تصريحات اعتبرتها مسيئة

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال مقابلة تلفزيونية في الرياض. المملكة العربية السعودية في 27 أبريل/نيسان 2021.

أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانا مساء السبت تعلن فيه قرارها باستدعاء سفيرها في بيروت للتشاور وإمهال السفير اللبناني على أراضيها 48 ساعة لمغادرة البلاد. كما قررت المملكة أيضا وقف كل الوارادات اللبنانية إليها من السلع والبضائع من دخول أراضيها.

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أفادت وزارة الخارجية السعودية الجمعة في بيان أنها استدعت سفيرها لدى بيروت وطلبت من السفير اللبناني مغادرة الرياض وقررت وقف كل الواردات اللبنانية إليها بعد تصريحات لوزير لبناني تناولت حرب اليمن واعتبرتها مسيئة.

وجاء في البيان السعودي الصادر مساء الجمعة أن المملكة قررت أن "تستدعي السفير في لبنان للتشاور ومغادرة سفير لبنان لدى المملكة خلال الـ 48 ساعة القادمة وتقرر وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة".

فرانس24/ أ ف ب

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