لبنان: الرئيس عون يطلب من روسيا صور الأقمار الصناعية الخاصة بيوم انفجار مرفأ بيروت

طلب الرئيس اللبناني ميشال عون الجمعة من السفير الروسي ألكسندر روداكوف صور الأقمار الصناعية التي تعود للرابع من أغسطس/آب 2020 ، يوم وقوع انفجار مرفأ بيروت، حسب ما أفادت الرئاسة اللبنانية في تغريدة على تويتر. وللتذكير، اشتكى كبار السياسيين ومنهم عون مرارا من عدم الاستجابة لطلبات الحصول على صور الأقمار الصناعية الخاصة بيوم الانفجار.

إعلان اقرأ المزيد

قالت الرئاسة اللبنانية في تغريدة على تويتر الجمعة إن الرئيس ميشال عون طلب من السفير الروسي ألكسندر روداكوف الحصول على صور الأقمار الصناعية التي تعود للرابع من أغسطس/آب 2020 ، يوم وقوع انفجار مرفأ بيروت مسفرا عن مقتل أكثر من 215 شخصا وإصابة الآلاف وتدمير مساحات كبيرة من العاصمة.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن قاضي التحقيقات في ملابسات الانفجار طارق بيطار طلب في مايو/أيار من عدة بلدان صور الأقمار الصناعية، لكنها لم تذكر أسماء تلك البلدان. وقد طلب رئيس الحكومة السابق حسان دياب هذه الصور من فرنسا وإيطاليا، لكنه قال إنه لم يحصل عليها.

واشتكى كبار السياسيين، ومنهم عون، مرارا من عدم الاستجابة لطلبات الحصول على صور الأقمار الصناعية الخاصة بيوم الانفجار.

وواجه التحقيق في انفجار المرفأ، أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم، عثرات في ظل حملة شعواء على بيطار ومعارضة فصائل قوية.

ويشعر الكثير من اللبنانيين بالغضب بسبب مرور أكثر من عام على الانفجار دون محاسبة أي مسؤول كبير على أسوأ كارثة تشهدها البلاد في أوقات السلم مع انزلاقها نحو أزمة سياسية واقتصادية.

فرانس24/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك