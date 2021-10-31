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أبرز ردود الفعل داخل لبنان وخارجه حول الأزمة الدبلوماسية مع السعودية وحلفائها الخليجيين

صورة ملتقطة من الشاشة، © فرانس24

يلتقي رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش قمة المناخ في غلاسكو للتباحث في الأزمة بين بيروت وعدد من الدول الخليجية على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي. وأعربت فرنسا عن قلقها إزاء تدهور الأوضاع في لبنان بسبب هذه الأزمة. وحث المتحدث باسم الخارجية الأمريكية دول الخليج وبشكل خاص السعودية، على التواصل مع لبنان. وداخليا التقى الوزير قرداحي بالبطريرك الماروني بشارة الراعي للتشاور بشأن الأزمة. مزيد من التفاصيل مع مراسلة فرانس24 في لبنان جويل مارون.