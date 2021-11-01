الإمارات تسمح بتطعيم الأطفال من سن 5 إلى 11 سنة بلقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا

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جرعة من لقاح فايزر-بايونتك في لوس أنجلس، في 23 آب/أغسطس 2021

قررت الإمارات استخدام لقاح فايزر-بايونتيك لتطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما ضد كوفيد-19، بعد أن كان سينوفارم هو اللقاح الوحيد لتطعيم من هم بين 5 و 11 عاما.

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تضمن بيان لوزارة الصحة في دولة الإمارات نقلته وسائل الإعلام الحكومية الإثنين أن دولة الإمارات وافقت على استخدام لقاح فايزر-بايونتيك لتطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عاما ضد كوفيد-19.

ويشار إلى أنه قبل هذا القرار كان اللقاح الوحيد الذي تمت الموافقة عليه لتطعيم الأطفال الصغار جدا هو لقاح سينوفارم الذي تمت الموافقة عليه للأعمار من 3 إلى 17 عاما مع توفير لقاح فايزر للأطفال فوق سن 12 عاما.

وأضاف البيان أن "نتائج الدراسات السريرية أشارت إلى أن اللقاح آمن وقد منح فعلا استجابة مناعية قوية للأطفال ما بين سن 5 و11 عاما وهذا سيسهم في تسريع عملية التعافي في دولة الإمارات وحماية المجتمع ويؤكد على نهج الدولة الاستباقي لدعم العودة للحياة الطبيعية والاهتمام بصحة وسلامة كل فرد من أفراد المجتمع".

وتابعت الوزارة أنه بوسع الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة والذين سبق تطعيمهم بلقاحات فايزر-بايونتيك أو لقاحات سبوتنيك المصنعة في روسيا الحصول على جرعة منشطة ثالثة.

وسابقا كانت الحكومة تعطي جرعات داعمة للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل بلقاحات سينوفارم.

فرانس24/ رويترز

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