التلفزيون الإيراني: الحرس الثوري استعاد ناقلة نفط صادرتها واشنطن في بحر عُمان بعد إنزال جوي

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أعلن التلفزيون الإيراني الأربعاء أن البحرية التابعة للحرس الثوري أحبطت محاولة أمريكية لمصادرة ناقلة نفط محمّلة بنفط إيراني في بحر عمان، من دون أن يحدد تاريخ ذلك. وفي التفاصيل وفقا للمصدر عينه، صادرت القوات الأمريكية ناقلة تحمل نفطا إيرانيا ونقلت حمولتها إلى ناقلة أخرى، وقادتها إلى جهة مجهولة، لكن بحرية الحرس الثوري قامت بإنزال جوي على متن الناقلة واستعادتها مجددا".

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أفاد التلفزيون الإيراني الأربعاء أن البحرية التابعة للحرس الثوري أحبطت محاولة أمريكية لمصادرة ناقلة نفط محمّلة بنفط إيراني في بحر عمان، من دون أن يحدد تاريخ ذلك.

وأشار التلفزيون إلى أن "الولايات المتحدة صادرت ناقلة تحمل نفطا إيرانيا معدا للتصدير ونقلت حمولتها إلى ناقلة أخرى، وقادتها إلى جهة مجهولة". وتابع: "قامت بحرية الحرس الثوري بإنزال جوي على متن الناقلة واستعادها مجددا"، مشيرا إلى أن "القوات الأمريكية حاولت مجددا إعاقة مسار الناقلة باستخدام مروحيات وسفينة حربية، لكنها فشلت".

ولفت التلفزيون إلى أن الناقلة "باتت حاليا في المياه الإقليمية الإيرانية"، من دون أن يحدد بشكل مباشر أيا من الناقلتين المذكورتين، لكنه لم يذكر جنسيتهما.

تجدر الإشارة إلى أن العقوبات الأمريكية على إيران تشمل تصدير النفط، وسبق للبحريتين الإيرانية والأمريكية أن تواجهتا مرارا في مياه منطقة الخليج. ويتخذ الأسطول الأمريكي الخامس من البحرين مقرا له.

وتتمركز البحرية الأمريكية بشكل منتظم في الخليج. وغالبا ما اتهمت واشنطن طهران بنشاطات "استفزازية"، خصوصا في مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خمس إنتاج النفط العالمي.

فرانس24/أ ف ب

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