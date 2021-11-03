سوريا: قصف إسرائيلي يستهدف منطقة في ريف دمشق تضم مخازن أسلحة حسب المرصد

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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن ضربة إسرائيلية استهدفت الأربعاء للمرة الثانية خلال أربعة أيام، منطقة في ريف دمشق تضم مخازن أسلحة وذخائر لميليشيات موالية لإيران. من جانبها، نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري قوله إن أضرار الهجوم اقتصرت على الخسائر المادية.

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استهدفت ضربة إسرائيلية الأربعاء للمرة الثانية في ظرف أربعة أيام، منطقة في ريف دمشق تضم مخازن أسلحة وذخائر لميليشيات موالية لإيران، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

من جهتها، أكدت وكالة الأنباء السورية (سانا) الهجوم الذي اقتصرت أضراره على الماديات. وفي هذا الصدد، صرح مصدر عسكري أوردت كلامه الوكالة الرسمية السورية "نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بعدد من الصواريخ من اتجاه شمال فلسطين المحتلة مستهدفا إحدى النقاط في ريف دمشق بمنطقة زاكية، مما أدى لوقوع بعض الخسائر المادية".

بدوره، أوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان "تتواجد في المنطقة مستودعات للسلاح والذخائر تابعة للميليشيات التابعة لإيران ومقرات للفرقة الرابعة ومواقع للميليشيات، دون أن ترد معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة".

والسبت، قتل خمسة مقاتلين موالين لإيران بعد قصف ضربة إسرائيلية استهدفت ريف دمشق بحسب المرصد. وكان تسعة مقاتلين موالين لدمشق لقوا مصرعهم في 14 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، إثر قصف إسرائيلي استهدف منطقة تدمر في محافظة حمص وسط البلاد، بعد أسبوع واحد من مقتل عنصرين غير سوريين من المقاتلين الموالين لإيران، في قصف إسرائيلي استهدف أيضا مطار التيفور ومحيطه وفق المرصد.

وخلال السنوات الماضية، شنت الدولة العبرية عشرات الغارات في سوريا، مستهدفة مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني. ونادرا ما تؤكد تل أبيب تنفيذ ضرباتها تلك، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

فرانس24/ أ ف ب

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