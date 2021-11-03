مصر: السيسي يدعو الحكومة للبدء بنقل مكاتبها إلى العاصمة الإدارية الجديدة

أ ف ب

ستبدأ الحكومة المصرية في ديسمبر/ كانون الأول بنقل مكاتبها إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تقع شرقي القاهرة. وأوضح المتحدث باسم الرئاسة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي "وجه الحكومة بالبدء في الانتقال الفعلي للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة اعتبارا من شهر ديسمبر القادم لبداية العمل لفترة تجريبية لمدة ستة شهور".

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أعلنت الرئاسة المصرية الأربعاء أن الحكومة ستبدأ في ديسمبر/ كانون الأول نقل مكاتبها إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تقع شرقي القاهرة.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي "وجه الحكومة بالبدء في الانتقال الفعلي للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة اعتبارا من شهر ديسمبر القادم لبداية العمل لفترة تجريبية لمدة ستة شهور".

يذكر أن العاصمة الجديدة صُممت كمدينة ذكية عالية التقنية لاستيعاب 6.5 مليون ساكن بهدف تخفيف الازدحام في القاهرة، وتضم حيا حكوميا وآخر للأعمال وحدائق شاسعة وحيا دبلوماسيا.

فرانس24/ رويترز

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