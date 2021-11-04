رئيس الوزراء اللبناني يعلن عن "خارطة طريق" لإنهاء الأزمة الدبلوماسية مع السعودية

رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي خلال مقابلة في القصر الحكومي. بيروت في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

قال رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي الخميس إنه اتفق مع الرئيس ميشال عون على "خارطة طريق" لإنهاء الأزمة الدبلوماسية مع السعودية، وفق ما نقله حساب الرئاسة اللبنانية على تويتر. يأتي هذا التطور في أعقاب أزمة مع المملكة ودول خليجية أخرى، سببتها تصريحات الوزير جورج قرداحي حول الحرب في اليمن ودور التحالف العسكري بقيادة السعودية لقتال الحوثيين المدعومين من إيران.

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أعلن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الخميس عن توصله إلى اتفاق مع الرئيس ميشال عون، يخص "خارطة طريق" للخروج من الأزمة الدبلوماسية مع السعودية، حسبما أفاد حساب الرئاسة اللبنانية على تويتر.

ولم يورد الحساب المزيد من التفاصيل حول المساعي الرامية لتجاوز الخلاف مع المملكة الخليجية.

تغريدة الرئاسة اللبنانية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد لقائه الرئيس عون: بحثت مع فخامة الرئيس سبل الخروج من الأزمة الحالية واتفقنا على خارطة طريق pic.twitter.com/Z924L8Kh8p — Lebanese Presidency (@LBpresidency) November 4, 2021

كما نقلت الرئاسة اللبنانية عن ميقاتي قوله بعد لقائه الرئيس عون "وضعت فخامة الرئيس بالأجواء التي أحاطت زيارتي إلى غلاسكو واجتماعاتي مع مختلف الجهات الدولية".

تغريدة الرئاسة اللبنانية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد لقائه الرئيس عون: وضعت فخامة الرئيس بالأجواء التي احاطت زيارتي الى غلاسكو واجتماعاتي مع مختلف الجهات الدولية pic.twitter.com/xpcl0WGfkt — Lebanese Presidency (@LBpresidency) November 4, 2021

من جهة أخرى، قال ميقاتي إن لبنان لن ينفصل عن "العلاقات التاريخية مع السعودية"، وبأن حكومته "تواجه تحديا صعبا على خلفية تصريحات وزير الإعلام".

ودعا رئيس الوزراء اللبناني وزير الإعلام جورج قرداحي مرة أخرى إلى "تغليب المصلحة الوطنية" لكنه لم يصل إلى حد أن يطلب منه الاستقالة على خلفية تصريحاته. وقال ميقاتي في خطاب عام "أكرر دعوة وزير الإعلام إلى تحكيم ضميره وتقدير الظروف واتخاذ الموقف الذي ينبغي اتخاذه".

ويرزح لبنان تحت وطأة أزمة مالية واقتصادية وصفها البنك الدولي بأنها من أشد حالات الكساد في التاريخ الحديث. ويواجه البلد أسوأ خلاف له حتى الآن مع دول الخليج العربية الغنية بالنفط والذي نشب بسبب تصريحات وزير، قبل تعيينه في الحكومة، حول التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن لمحاربة الحوثيين المدعومين من إيران.

وكان وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي قال خلال مقابلة جرى تسجيلها في 5 أغسطس/آب الماضي، إن اليمن تعرض "للعدوان وإن الحوثيين المتحالفين مع إيران يدافعون عن أنفسهم".

وأثارت تصريحات قرداحي غضب السعودية ودول خليجية أخرى. وطردت الرياض سفير لبنان وحظرت جميع الواردات اللبنانية واستدعت سفيرها للتشاور.

فرانس24/ رويترز

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