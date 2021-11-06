القضاء الإيراني يثبت حكم الإعدام بحق رجل وامرأة بتهمة ارتكاب "الزنا"

قالت صحيفة "شرق" الإيرانية إن القضاء في الجمهورية الإسلامية ثبت حكما بالإعدام بحق رجل وامرأة بتهمة "الزنا"، حسب ما نقلت عنها وكالة الأنباء الفرنسية السبت. وأضافت أن المشتكية وهي زوجة الرجل المدان، كانت قد صفحت عن زوجها إلا أن والدها رفض ذلك، ودعا القضاء لتطبيق العقوبة القصوى. وتفيد منظمة العفو الدولية أن إيران تبقى ضمن الدول الأكثر تطبيقا لعقوبة الإعدام، وفي 2020، نفذت 246 حكما بذلك.

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أوردت وكالة الأنباء الفرنسية السبت، نقلا عن صحيفة "شرق" الإيرانية، أن قضاء الجمهورية الإسلامية في طهران ثبت حكما بإعدام رجل وامرأة لإدانتهما بارتكاب "الزنا"، وذلك بعد رفض حمو المدان الصفح عنه.

وذكرت الصحيفة أنه في بداية العام الحالي، قدمت زوجة الرجل إلى الشرطة أشرطة مصوّرة تثبت وجود علاقة بين زوجها البالغ من العمر 27 عاما، وامرأة تكبره بستة أعوام، إلا أنها صفحت عنهما فيما بعد إلا أن والدها رفض والدها ذلك، وطلب من السلطات القضائية تطبيق العقوبة القصوى بحقهما، وفق المصدر نفسه.

وأوضحت الصحيفة أن الغرفة السادسة والعشرين في المحكمة العليا، ثبّتت الحكم مؤخرا "استنادا الى الأشرطة واعترافات المتهمين".

ووفق القوانين الإيرانية، يمكن لعقوبة الزنا أن تصل إلى الإعدام، على أن يعود للقاضي تحديد وسيلة التنفيذ، بما يشمل الرجم حتى الموت.

وتتيح القوانين الإيرانية أيضا عدم تنفيذ العقوبة القصوى، في حال ارتأت عائلة الضحية الصفح عن المدان.

وتنتقد إيران التقارير التي تصدرها بشكل دوري الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية، وتتهم فيها طهران بسوء إدارة السجون ومعاملة الموقوفين.

ووفق منظمة العفو الدولية التي تتخذ من لندن مقرا لها، تبقى إيران ضمن أكثر دول العالم على صعيد الإعدام، إذ نفذت 246 حكما بذلك عام 2020.

فرانس24/ أ ف ب

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