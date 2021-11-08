الجامعة العربية: تسوية الخلافات بين لبنان ودول الخليج "تسير في الاتجاه الصحيح"

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خلال تصريح تلفزيوني الاثنين، اعتبر حسام زكي، مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن المحادثات مع لبنان بشأن الخلاف الحالي مع دول الخليج تسير في "الاتجاه الصحيح". وجاءت تلك التصريحات في حين يزور وفد من الجامعة العربية بيروت في محاولة لمعالجة الأزمة التي أطلقها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بتصريحات عن الحرب اليمنية اعتبرتها دول الخليج "مسيئة".

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قال مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية حسام زكي في تصريحات لتلفزيون الجديد الاثنين إن المحادثات مع لبنان بشأن الخلاف الحالي مع دول الخليج تسير في "الاتجاه الصحيح".

ويزور وفد من الجامعة العربية بيروت في محاولة لمعالجة الأزمة التي اندلعت بعد تصريحات لوزير الإعلام اللبناني انتقد فيها التدخل العسكري بقيادة السعودية في اليمن.

فرانس24/ رويترز

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