منظمات حقوقية: إسرائيل استخدمت برنامج التجسس بيغاسوس لاختراق هواتف ناشطين فلسطينيين

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صورة مركبة تظهر هاتفا ذكيا على شاشته موقع شركة "إن إس أو" الإسرائيلية مطورة برنامج "بيغاسوس" للتجسس، معروضة في باريس في 21 تموز/يوليو 2021

أفادت منظمات حقوقية بأن السلطات الإسرائيلية استخدمت برنامج بيغاسوس للتجسس لاختراق هواتف ذكية لستة ناشطين فلسطينيين. ويتيح هذا البرنامج الإطلاع على الرسائل والبيانات والصور وجهات الاتصال وتفعيل الميكروفون والكاميرا عن بُعد. وأجرت منظمة فرونت لاين ديفندرز غير الربحية تحقيقا استقصائيا وفحصت 75 حاسوبا محمولا للعاملين في منظمات ومؤسسات فلسطينية وتوصلت إلى أن ستة ناشطين تعرضوا للتجسس عبر برنامج بيغاسوس الإسرائيلي. وأكدت منظمة العفو الدولية في بيان هذه المعلومات في حين رفضت إسرائيل التعليق عليها.

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كشفت مجموعات حقوقية الإثنين أن السلطات الإسرائيليةاخترقت الهواتف الذكية لستة ناشطين فلسطينيين، أحدهم يحمل جنسية مزدوجة، ببرامج بيغاسوس للتجسس الذي طورته شركة "إن إس أو"الاسرائيلية.

وفي 22 تشرين الأول/أكتوبر، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن تصنيف ست منظمات فلسطينية غير حكومية على أنها "إرهابية" وبينها مؤسستا الحق والضمير العاملتان في مجال حقوق الإنسان، بذريعة علاقاتها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فصيل فلسطيني معروف ذو خلفية ماركسية مع جناح مسلح وتعتبرها الدولة العبرية والاتحاد الأوروبي "إرهابية".

وهو ما يجعلها "غير قانونية" ويعقد عمل هذه المؤسسات العاملة في الضفة الغربية المحتلة.

والمؤسسات أو المنظمات غير الحكومية التي تم تصنيفها هي مؤسسة "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان" و"الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين"، و"الحق" و"اتحاد لجان العمل الزراعي"، و"اتحاد لجان المرأة العربية"، و"مركز بيسان للبحوث والإنماء".

وقامت مؤسسة الحق بتكليف منظمة فرونت لاين ديفندرز غير الربحية ومقرها إيرلندا (المنظمة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان أو منظمة مساندي الخط الأمامي) بالتحقيق الاستقصائي وفحص 75 حاسوبا محمولا للعاملين إذا ما كانوا مخترقين ببرمجيات التجسس بيغاسوس.

خلصت فرونت لاين ديفندرز الإثنين بعد التحقق مع من مختبر "سيتزن لاب" في جامعة تورنتو ومختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية إلى أنه "تم اختراق" ستة أجهزة يستخدمها موظفو المؤسسات الفلسطينية المستهدفة ببرنامج بيغاسوس.

ويعود أحد هذه الأجهزة للمحامي الفرنسي-الفلسطيني صلاح الحموري الذي يعمل كباحث في مؤسسة الضمير وكذلك جهاز آخر يعود إلى مدير "بيسان" أبي العبودي الذي يحمل الجنسية الأمريكية.

وسحبت إسرائيل مؤخرا وضع الحموري كمقيم دائم في القدس مؤخرًا، مما يمهد الطريق لترحيله.

وفي بيان منفصل، أكدت منظمة العفو المعلومات الواردة من فرونت لاين ديفندرز، التي شارك مختبرها التقني في العمل على التحقيق الاستقصائي قائلة إن الهواتف الذكية قد تم اختراقها "قبل" أن تصنف الحكومة الإسرائيلية هذه المنظمات غير الحكومية الست على أنها "إرهابية".

ومن جهته، أكد صلاح الحموري الإثنين أنه تأكد للمرة الأولى في نيسان/أبريل الماضي من تعرض هاتفه لقرصنة.

وقال حموري "شعرت بوجود أمر مريب وهناك أمر مشبوه في هاتفي حيث اكتشفت فرونت لاين ديفيندرز أنه في الفترة ما بين 10 و 30 من نيسان/ابريل الماضي، تم مهاجمة هاتفي من قبل نظام بيغاسوس".

وأضاف "عندما يكون نظام بيغاسوس في الهاتف، يتم مراقبته بالكامل. الهاتف لم يعد ملكك" داعيا فرنسا إلى "اتخاذ موقف ضد الأشخاص الذين قاموا بذلك".

وأوضح الحموري أنه كان على اتصال مع "أشخاص في وزارة الخارجية الفرنسية وقصر الإليزيه والقنصل العام الفرنسي في القدس" وصحافيين.

وبمجرد تنزيله على هاتف جوال، يتيح "بيغاسوس" التجسّس على مستخدم الهاتف من خلال الاطّلاع على الرسائل والبيانات والصور وجهات الاتصال وتفعيل الميكروفون والكاميرا عن بُعد.

ورفضت السلطات الإسرائيلية التعليق على هذه المعلومات. وكانت الولايات المتحدة أدرجت الأسبوع الماضي مجموعة "إن إس أو غروب" الإسرائيلية التي طوّرت برامج بيغاسوس إلى قائمة الشركات المحظورة، بعد أن كانت الشركة محور فضيحة تجسس هذا الصيف استهدفت مسؤولين وصحافيين.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد قال في تصريحات مساء السبت إن المجموعة "شركة خاصة وليست مشروعا حكوميا" موضحا أن الشركة "لا علاقة لها بسياسات الحكومة الإسرائيلية".

وكان جهاز الامن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) اتهم هذه المنظمات في أيار/مايو الماضي باختلاس أموال من "عدة دول أوروبية" لصالح الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مدعيا تحويل "عشرات الملايين من الدولارات".

واطلعت وكالة الأنباء الفرنسية على تقرير شاباك المكون من 74 صفحة لكنه لا يحتوي أي إثبات على علاقة تجمع الفصيل الفلسطيني المحظور والمنظمات الست.

ووقع قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية يهودا فوكس القرار الأحد والذي جاء فيه أن هذه المنظمات "غير قانونية" لأنها "جزء" من الجبهة الشعبية" و"تعرض أمن الدولة للخطر".

وبحسب قرارات الأحد، أمام تلك المنظمات الفلسطينية الست 14 يوما للاستئناف.

فرانس24/ أ ف ب

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