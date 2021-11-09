وزير الخارجية الإماراتي يلتقي الرئيس بشار الأسد في أول زيارة رسمية لدمشق منذ اندلاع النزاع

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تظهر هذه الصورة التي نشرتها صفحة الرئاسة السورية على فيس بوك في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، الرئيس السوري بشار الأسد (إلى اليمين) وهو يستقبل وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في العاصمة دمشق
تظهر هذه الصورة التي نشرتها صفحة الرئاسة السورية على فيس بوك في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، الرئيس السوري بشار الأسد (إلى اليمين) وهو يستقبل وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في العاصمة دمشق © صفحة الرئاسة السورية على فيس بوك/ أ ف ب
نص: فرانس24 تابِع
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أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن الرئيس بشار الأسد استقبل الثلاثاء وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان في ما تعد أول زيارة لمسؤول رفيع منذ قطع دول خليجية عدة علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق إثر اندلاع النزاع.

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استقبل الرئيس السوري بشار الأسد الثلاثاء وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان في أول زيارة لمسؤول رفيع منذ قطع دول خليجية عدة علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق إثر اندلاع النزاع، وذلك وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية "سانا".

وقالت الوكالة إنه جرى خلال اللقاء "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتكثيف الجهود لاستكشاف آفاق جديدة لهذا التعاون خصوصا في القطاعات الحيوية من أجل تعزيز الشراكات الاستثمارية في هذه القطاعات".

فرانس24/ أ ف ب

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