وزير الخارجية الإماراتي يلتقي الرئيس بشار الأسد في أول زيارة رسمية لدمشق منذ اندلاع النزاع

تظهر هذه الصورة التي نشرتها صفحة الرئاسة السورية على فيس بوك في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، الرئيس السوري بشار الأسد (إلى اليمين) وهو يستقبل وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في العاصمة دمشق

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