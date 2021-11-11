اليمن: مجلس الأمن يقرر بالإجماع إدراج ثلاثة قادة حوثيين على "قائمة سوداء"

زعيم الحوثيين خلال تجمع حاشد في صنعاء. اليمن في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

تبنى مجلس الأمن الدولي الأربعاء قرارا بالإجماع ينص على إدراج ثلاثة قادة حوثيين على "قائمة سوداء" لتهديدهم السلم والأمن والاستقرار في اليمن، ما يعني تعرضهم لتجميد الأصول وحظر السفر والأسلحة. وتطال العقوبات كلا من محمد عبد الكريم الغماري رئيس هيئة الأركان الذي يقود هجوم مأرب، يوسف المداني وهو قائد عسكري حوثي مكلفة بالزحف على المدينة الشمالية الاستراتيجية، وصالح مسفر صالح الشاعر المتهم بمساعدة الجماعة على التزود بالأسلحة المهربة.

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أدرج مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ثلاثة من قادة جماعة الحوثي على قائمة سوداء الأربعاء، لتهديدهم السلم والأمن والاستقرار في اليمن، مما يعرضهم لتجميد للأصول في أنحاء العالم وحظر للسفر وحظر أسلحة.

وصادقت الدول الأعضاء بالمجلس وعددها خمس عشرة دولة بالإجماع على فرض عقوبات على كل من محمد عبد الكريم الغماري رئيس هيئة الأركان العامة الذي يقود هجوم الحوثيين على مأرب، يوسف المداني وهو قائد قوات حوثية مكلفة بالزحف على مأرب، وصالح مسفر صالح الشاعر المتهم بمساعدة الجماعة في الحصول على أسلحة مهربة.

وأودت الحرب في اليمن بحياة عشرات الآلاف وفجرت أزمة إنسانية تدفع البلاد إلى شفا مجاعة. وتدخل تحالف عسكري عربي تقوده السعودية في 2015 بعدما طرد الحوثيون المتحالفون مع إيران الحكومة المعترف بها دوليا من العاصمة صنعاء. ويقول الحوثيون إنهم يحاربون نظاما فاسدا.

فرانس24/ رويترز

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