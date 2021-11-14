البحرين تجيز استخدام عقار من إنتاج شركة أسترازينيكا لعلاج الإصابة بفيروس كورونا

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شعار أسترازينيكا على جدار مكاتب الشركة في ماكليسفيلد بوسط إنكلترا، في 11 أيار/مايو 2021
شعار أسترازينيكا على جدار مكاتب الشركة في ماكليسفيلد بوسط إنكلترا، في 11 أيار/مايو 2021 © أ ف ب/ أرشيف
نص: فرانس24 تابِع
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أعلنت السلطات الصحية في البحرين الأحد موافقتها على الاستخدام الطارئ لعقار إيفوشيلد الذي تنتجه شركة أسترازينيكا لعلاج فيروس كورونا. وأصبحت البحرين بذلك أول بلد يجيز استخدام العقار، الذي سيقتصر على البالغين ممن لا تقل أعمارهم عن 18 عاما الذين يعانون من نقص المناعة والعاملين في قطاعات تعرضهم لخطر العدوى.

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أجازت الحكومة البحرينية الأحد الاستخدام الطارئ لعقار إيفوشيلد الذي تنتجه شركة أسترازينيكا لعلاج فيروس كورونا.

وأصبحت البحرين بذلك أول بلد يجيز استخدام العقار، الذي سيقتصر على البالغين ممن لا تقل أعمارهم عن 18 عاما الذين يعانون من نقص المناعة أو الذين يتناولون أدوية تثبط المناعة، فضلا عن العاملين في وظائف تعرضهم لخطر انتقال العدوى.

 

فرانس24/ رويترز

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