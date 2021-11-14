الحرب في اليمن: مقتل 80 عنصرا من الحوثيين قرب مأرب في غارات نفذها التحالف بقيادة السعودية

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مقاتلون من القوات الحكومية اليمنية في موقع في منطقة الجوبة شمال شرق محافظة مأرب في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2021.

أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن الأحد مقتل 80 عنصرا من الحوثيين في غارات جديدة حول مدينة مأرب، آخر معقل للحكومة في شمال البلد الذي تمزقه الحرب. ويُعلن التحالف الذي يدعم الحكومة المعترف بها دوليا منذ 2015، عن غارات جوية لوقف تقدم الحوثيين يوميا منذ شهر، أدت إلى مقتل نحو 3500 مقاتل.

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يواصل التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن غاراته الجوية على مواقع للحوثيين الساعين للسيطرة على مدينة مأرب الاستراتيجية. وأعلن التحالف الأحد مقتل 80 عنصرا من الحوثيين في الساعات الأربع والعشرين الماضية في غارات جديدة حول المدينة.

وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية إنه قام بتنفيذ "22 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيا" في الأربع وعشرين ساعة الماضية. وأدت هذه الغارات إلى "تدمير 19 من الآليات العسكرية والقضاء على 80 عنصرا إرهابيا".

واستهدفت الغارات منطقة صرواح غرب مدينة مأرب، ومحافظة البيضاء ومحافظة الجوف جنوب وشمال مدينة مأرب على التوالي.

ويعلن التحالف الذي يدعم الحكومة المعترف بها دوليا منذ 2015، عن غارات جوية لوقف تقدم الحوثيين يوميا منذ شهر، أدت إلى مقتل نحو 3500 مقاتل.

ويتعذر التحقق بشكل مستقل من هذه الأرقام. ونادرا ما يعلن الحوثيون عن خسائرهم.

مدينة استراتيجية

ويحاول التحالف منع المتمردين من الوصول إلى مدينة مأرب، آخر معاقل الحكومة المعترف بها دوليا في شمال البلد الغارق في الحرب. وصعد الحوثيون في شباط/فبراير عملياتهم العسكرية للسيطرة عليها.

ومن شأن سيطرة المتمردين على هذه المنطقة الغنية بالنفط أن يسهل توسعهم إلى محافظات أخرى، ويعزز موقفهم التفاوضي في أي محادثات سلام مقبلة.

ويدور النزاع في اليمن بين حكومة يساندها منذ العام 2015 التحالف العسكري بقيادة السعودية، والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها وكذلك على العاصمة صنعاء منذ 2014.

وأسفر النزاع عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم الكثير من المدنيين، وفق منظمات إنسانية عدة.

فرانس24/ أ ف ب

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