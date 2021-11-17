الشرطة التركية تعتقل المغني السوري عمر سليمان بتهمة "الإرهاب"

© أ ف ب/ أرشيف

أوردت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن وكيل أعمال المغني السوري عمر سليمان أن الأخير أوقفته الشرطة التركية الأربعاء بتهمة "الإرهاب". وذكرت صحيفة "يني شفق" ووكالة أنباء دوغان أن سليمان متهم بـ"الانتماء إلى حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الإرهابية". وقال وكيل أعماله إنه سيفرج عنه "في غضون ساعات قليلة". ونال عمر سليمان شهرة عالمية بمزجه الموسيقى الإلكترونية بنظيرتها التقليدية السورية.

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أفادت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن وكيل أعمال المغني عمر سلميان أن الشرطة التركية أوقفته الأربعاء، بتهمة الانتماء لـ"منظمة إرهابية".

وأكدت محافظة شانلي أورفة الحدودية مع سوريا هذا النبأ لوكالة الأنباء الفرنسية من دون مزيد من التفاصيل.

وأوضح وكيل أعماله -الذي طلب عدم كشف اسمه- أنه سيتم إطلاق سراح المغني البالغ من العمر 55 عاما "في غضون ساعات قليلة".

وذكرت صحيفة "يني شفق" ووكالة أنباء دوغان الأربعاء أن سليمان متهم بـ"الانتماء إلى حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الإرهابية".

وسليمان المقيم في تركيا منذ سنوات، أوقف في شانلي أورفة على بعد 50 كيلومترا من الحدود السورية.

وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية منبثقة عن حزب العمال الكردستاني المصنف على أنه "إرهابي" من قبل تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وفتحت أغاني عمر سليمان التي حصدت 100 مليون مشاهدة على يوتيوب، له أبواب المهرجانات الدولية الكبرى منه مهرجان South by Southwest الذي يحظى بشعبية كبيرة في تكساس.

سليمان الذي بدأ مسيرته من خلال الغناء في حفلات الزفاف في سوريا، يظهر في فيديوهات موسيقية مرتديا كوفية حمراء وبيضاء ونظارة شمس سوداء. ونال شهرة عالمية بمزجه الموسيقى الإلكترونية بالموسيقى التقليدية السورية.

وغادر المغني سوريا بعد اندلاع النزاع العام 2011 ليستقر في تركيا حيث فتح مخبزا.

فرانس24/ أ ف ب

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