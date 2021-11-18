الحرب في اليمن: الحوثيون يقرون بمقتل 14700 عنصرا من قواتهم في معركة مأرب منذ يونيو الماضي

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مقاتل من القوات الحكومية خلال مواجهات مع الحوثيين جنوب مأرب في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

اعترف الحوثيون الخميس بمقتل 14700 من عناصرهم خلال المعارك مع القوات الموالية للحكومة اليمنية المدعومة من تحالف بقيادة السعودية في محيط مدينة مأرب آخر معاقل السلطة في الشمال. ويلعب التحالف العسكري الذي تقوده السعودية والذي يدعم الحكومة منذ 2015، دورا حاسما في منع سيطرة الحوثيين على مدينة مأرب، وقد أعلن خلال الأسابيع الماضية مقتل حوالي 4000 من الحوثيين بالقرب من المدينة. ونادرا ما يكشف الحوثيون عن خسائرهم.

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أعلن مسؤولون في وزارة الدفاع التابعة للحوثيين في صنعاء الخميس مقتل نحو 14700 من قواتهم منذ حزيران/يونيو خلال المعارك مع القوات الموالية للحكومة اليمنية المدعومة من تحالف بقيادة السعودية في محيط مدينة مأرب آخر معاقل السلطة في الشمال.

وتكتسب المعركة للسيطرة على مأرب أهمية خاصة إذ تعد "قلب الاقتصاد اليمني"، والتي من شأن سيطرة الحوثيين عليها المساعدة في تأمين سيطرتهم على صنعاء غربا، بحسب الخبراء.

ويلعب التحالف العسكري الذي تقوده السعودية والذي يدعم الحكومة منذ 2015، دورا حاسما في منع سيطرة الحوثيين على مدينة مأرب، وقد أعلن خلال الأسابيع الماضية مقتل حوالي 4000 من الحوثيين بالقرب من المدينة. ونادرا ما يكشف الحوثيون عن خسائرهم.

في الجهة المقابلة، قُتل 1250 مقاتلا في القوات الموالية للحكومة في الفترة ذاتها في المعارك الضارية حول المدينة الاستراتيجية الواقعة في محافظة غنية بالنفط تحمل الاسم ذاته، وفقا لما أفاد به مسؤولان في القوات الحكومية لوكالة الأنباء الفرنسية.

وشن الحوثيون المدعومون من إيران العام الماضي حملة باتجاه مدينة مأرب للسيطرة عليها، لكن المعارك توقفت عدة مرات إفساحا في المجال أمام المفاوضات السياسية.

وصعد الحوثيون حملتهم في شباط/فبراير الماضي ثم أعادوا إطلاقها بزخم في حزيران/يونيو دافعين بآلاف المقاتلين نحو الجبهات.

وقال أحد المسؤولين في "وزارة" الدفاع التابعة للحوثيين في صنعاء لوكالة الأنباء الفرنسية إن الغارات التي يشنها تحالف عسكري بقيادة السعودية والمعارك "أدت إلى مقتل 14700 عنصر حوثي منذ منتصف حزيران/يونيو". وأكد مسؤول آخر الحصيلة.

من جهته، أفاد مسؤول في القوات الحكومية أن "1250 جنديا قتلوا منذ حزيران/يونيو قرب مأرب"، في حصيلة أكدها مسؤول عسكري حكومي آخر.

"مزيد من الخسائر"

والخميس قال التحالف في بيان إن قرابة 27 ألف حوثي قتلوا منذ بداية معركة المدينة الاستراتيجية العام الماضي. ولم يتسن لوكالة الأنباء الفرنسية التحقق من حصيلة القتلى هذه بشكل مستقل.

وأوضح في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الحكومية "مصرع 27 ألفا من عناصر المليشيا الإرهابية بمعركة مأرب وعليهم تحمل المزيد من الخسائر"، مشيرا إلى مقتل 200 من الحوثيين في الساعات الأربع وعشرين الماضية.

ومأرب، عاصمة المحافظة الغنية بالنفط التي تحمل الاسم نفسه، هي آخر معقل للحكومة المعترف بها دوليًا في شمال اليمن.

ويرى خبراء أن خسارة المدينة ستكون بمثابة ضربة كبيرة للحكومة ومن المحتمل أن تسهل توسع الحوثيين إلى محافظات أخرى. كما أنها ستعزز موقف الحوثيين في أي مفاوضات سلام مستقبلية.

ويدور النزاع في اليمن بين حكومة يساندها منذ العام 2015 التحالف العسكري بقيادة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها وكذلك على العاصمة صنعاء منذ 2014.

وأسفر النزاع عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم الكثير من المدنيين، وفق منظمات إنسانية عدة.

وما زال نحو 3,3 ملايين شخص نازحين بينما يحتاج 24,1 مليون شخص أي أكثر من ثلثي السكان، إلى المساعدة، وفق الأمم المتحدة التي أكدت مرارا أن اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم حاليا.

فرانس24/ أ ف ب

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