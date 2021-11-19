السطات البريطانية تعتزم تصنيف حركة حماس منظمة "إرهابية"

تقترب بريطانيا من تصنيف حركة حماس الإسلامية الفلسطينية على أنها منظمة "إرهابية"، وفقا لوزيرة الداخلية بريتي باتيل. ومن المرتقب أن يناقش البرلمان البريطاني هذا الإجراء الأسبوع المقبل. ورأت باتيل أن "حماس معادية للسامية بشكل أساسي وشرس. معاداة السامية شر عنيد لن أتساهل معه مطلقا". من جهتها، اعتبرت حركة حماس أن القرار البريطاني بحظر الحركة منحاز لإسرائيل.

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أكدت وزارة الداخلية البريطانية الجمعة أن الحكومة البريطانية تعتزم تصنيف حركة حماس الإسلامية الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة على أنها منظمة "إرهابية". من جهتها، اعتبرت حركة حماس أن القرار البريطاني بحظر الحركة منحاز لإسرائيل.

وفي حال تبنت بريطانيا هذا التصنيف بعد مناقشة في البرلمان من المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل، ستُعاقب العضوية في حماس أو الترويج للحركة بالسجن لمدة تصل إلى 14 عامًا، بموجب أحكام قانون مكافحة الإرهاب البريطاني وفق وزارة الداخلية البريطانية.

وأوضحت وزيرة الداخلية بريتي باتيل في تصريحات على هامش زيارة لواشنطن نقلتها الصحف البريطانية: "نحن نرى أنه لم يعد بإمكاننا الفصل بين الجناحين العسكري والسياسي" للحركة. وأشارت في خطاب الجمعة إلى أن "حماس معادية للسامية بشكل أساسي وشرس. معاداة السامية شر عنيد لن أتساهل معه مطلقًا".

وكانت لندن قد حظرت الجناح العسكري لحركة حماس فقط في المملكة المتحدة، في حين أن الحركة الإسلامية مدرجة على القائمة السوداء للمنظمات "الإرهابية" في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الذي خرجت منه بريطانيا في العام 2020.

في العام 2005، انسحب الجيش الإسرائيلي من جانب واحد من قطاع غزة قبل أن يفرض عليه حصارًا محكمًا عندما سيطرت حماس على السلطة بعد قتال مع حركة فتح. منذ ذلك الحين، خاضت حماس مع إسرائيل أربع حروب في 2008 و2012 و2014 و2021.

فرانس24/أ ف ب

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