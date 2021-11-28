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ريبورتاج: تراجع الليرة التركية.. أردوغان يقول إنها "حرب اقتصادية" ومراقبون يتهمونه بالتسبب في الأزمة

منذ انهيار قيمة الليرة التركية، تمر عبر هذه البوابة الحدودية بين تركيا واليونان وبلغاريا عدة سيارات تحمل لوحات أوروبية... © صورة ملتقطة من شاشة فرانس24

مشهد بات مألوفا. منذ انهيار قيمة الليرة التركية تمر عبر هذه البوابة الحدودية كل جمعة سيارات تحمل لوحات أوروبية. في أدرنة، يحظى هذا السوق بشعبية كبيرة لدى أولئك الذين يطلق عليهم الباعة "كونشو" أو الجيران. هذا الشاب قطع مسافة أربع ساعات بالسيارة من اليونان للتبضع هنا. ومع انخفاض العملة يأتي ارتفاع في الأسعار وتراجع في القدرة الشرائية للأتراك، وفي مواجهة الصعوبات الاقتصادية تصدر السلطات تصريحات قد تبدو متناقضة. إذ يقول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن البلاد وعملتها تواجهان "حرب استقلال اقتصادي"، لكنها حرب لا تؤثر بأي شكل من الأشكال على "حربه على أسعار الفائدة"، التي يرى كثيرون أنها سبب في تراجع الليرة التركية.