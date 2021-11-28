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فيروس كورونا: ما حجم تفشي المتحورة الجديدة "أوميكرون" في إسرائيل؟

زاهي سعيد، المتحدث باسم وزارة الصحة الإسرائيلية. © فرانس24

حظرت إسرائيل السبت دخول الأجانب لتصبح أول دولة تغلق حدودها بشكل تام للتصدي لسلالة فيروس كورونا الجديدة "أوميكرون"، والتي تم اكتشافها في جنوب أفريقيا. وفي السياق، قال زاهي سعيد المتحدث باسم وزارة الصحة الإسرائيلية إنه لدينا "13 حالة إصابة بطفرة أوميكرون" مضيفا أنه إضافة للحالات القادمة من ملاوي وجنوب أفريقيا هناك "جهات أخرى وعدوى داخلية.. كل الإجراءات لن تمنع انتشار الطفرة الجديدة في كافة دول العالم". وتابع المتحدث: "الوضع مقلق كثيرا ويجب الحذر لأن الطفرة سريعة الانتشار حتى بين الأشخاص المطعمين".