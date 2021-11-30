اليمن: التحالف يستهدف موقعا "سريا" للحرس الثوري الإيراني في صنعاء

دخان يتصاعد من موقع شن عليه التحالف بقيادة السعودية غارات جوية بالعاصمة اليمنية صنعاء، 7 آذار/مارس 2021.

نقل التلفزيون السعودي الرسمي الثلاثاء عن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن القول إنه شن ضربات جوية على أهداف عسكرية "مشروعة" لجماعة الحوثيين في العاصمة صنعاء، ومن بينها موقع "سري" تابع لخبراء في الحرس الثوري الإيراني. ويُنظر للصراع إلى حد كبير على أنه حرب بالوكالة بين السعودية وإيران.

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نقل التلفزيون السعودي الرسمي فجر الثلاثاء عن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن القول إن (التحالف) شن ضربات جوية على أهداف عسكرية "مشروعة" للحوثيين في صنعاء من بينها موقع "سري" تابع لخبراء في الحرس الثوري الإيراني.

وحث التحالف المدنيين على عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع التي يحتمل أن تكون مستهدفة.

وهذه واحدة من عدة هجمات شنها التحالف هذا الشهر على العاصمة صنعاء المكتظة بالسكان.

من جانبها، قالت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران إن ثلاث ضربات جوية شنها التحالف بقيادة السعودية استهدفت مطار صنعاء، فيما استهدفت ضربة رابعة حديقة.

وشن الحوثيون مرارا هجمات عابرة للحدود على المملكة باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ منذ تدخل التحالف في اليمن في مارس/آذار 2015 بعد أن طردت جماعة الحوثي الحكومة المدعومة من السعودية من العاصمة.

ويكثف الحوثيون هجومهم للسيطرة على مأرب، وهي آخر معقل للحكومة المعترف بها دوليا في شمال اليمن، كما يكثفون هجماتهم في مناطق أخرى في البلاد.

فرانس24/ رويترز

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