لبنان: وزير الإعلام يتجه إلى تقديم استقالته قبيل زيارة ماكرون إلى السعودية

وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي. © رويترز

لفتت مصادر الخميس إلى أن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي من المتوقع أن يعلن استقالته يوم الجمعة. وقالت المصادر إن الاستقالة تأتي لفتح باب التفاوض قبيل الزيارة المقررة للرئيس الفرنسي ماكرون للسعودية في ظل الأزمة القائمة بين لبنان وبعض دول الخليج بعد تصريحات لقرداحي انتقد فيها التدخل العسكري بقيادة الرياض في حرب اليمن.