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جولة ماكرون الخليجية... صفقات اقتصادية وعسكرية "ضخمة" متوقعة خلال الزيارة

صورة ملتقطة عن الشاشة. © فرانس24.

يبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة من الإمارات جولة خليجية ستشمل قطر والسعودية، ويسعى خلالها لطرح فرنسا "كقوة توازن" في مواجهة أزمات الشرق الأوسط، وإبرام عقود جديدة. وفي السياق، قال وسيم الأحمر موفد فرانس24 الخاص إن ماكرون "يبدأ من معرض دبي إكسبو 2020 جولته بلقاء ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وتوقيع مرتقب لعقود ضخمة وحديث عن صفقة لشراء الإمارات طائرات رافال الفرنسية". مضيفا أن "أنور قرقاش مستشار الرئيس الإماراتي قال إنه لا يريد الكشف عن الهدية قبل وصول الرئيس الفرنسي. كما ستكون الزيارة مناسبة لطرح وجهة نظر فرنسا حول قضايا المنطقة وحول ملفات إيران ولبنان ومحاربة الإرهاب".