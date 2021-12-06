مهرجان ضخم للسينما في السعودية بعد نحو أربع سنوات على فتح أول دور لها

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في خضم حملة الانفتاح الأخيرة وبعد نحو أربع سنوات على فتح أول دور السينما، ينطلق الاثنين أول مهرجان سينمائي ضخم في السعودية، تدعمه حكومة المملكة الساعية لبناء صناعة ترفيهية جديدة وتعزيز أذرع "قوتها الناعمة". وسيشهد المهرجان تكريم هيفاء المنصور، أول مخرجة سعودية. ويأتي انعقاد هذا الحفل بعدما تضاعفت الأعمال السينمائية والتلفزيونية السعودية بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

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تتفتح السعودية الاثنين أول مهرجان سينمائي ضخم، تدعمه حكومة المملكة الساعية لبناء صناعة ترفيهية جديدة وتعزيز أذرع "قوتها الناعمة"، في خضم حملة الانفتاح الأخيرة وبعد نحو أربع سنوات على فتح أول دور السينما.

وتقام الدورة الافتتاحية لمهرجان "البحر الأحمر السينمائي" في مدينة جدة الساحلية في غرب البلاد بين 6 و15 كانون الأول/ديسمبر، وتشمل 138 فيلما طويلا وقصيرا من 67 بلدا بـ34 لغة، وتنطلق غداة تنظيم أول سباق فورمولا واحد في المملكة.

وكانت السعودية أعادت فتح دور السينما في نيسان/أبريل 2018 بعد عقود من الإغلاق بسبب التشدد الديني، في إطار سلسلة من الإصلاحات بدأت مع تسلّم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان منصبه في 2017.

تكريم أول مخرجة سعودية

وسيشهد المهرجان أيضا تكريم هيفاء المنصور، أول مخرجة سعودية، والتي عُرفت خصوصا بفيلمها "وجدة" عام 2012، أول عمل سينمائي طويل يتم تصويره في المملكة، وقد نال جوائز عالمية عدة. بعدها أخرجت المنصور أفلاما في هوليوود.

ويأتي انعقاد المهرجان بعدما تضاعفت الأعمال السينمائية والتلفزيونية السعودية بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وبينها إنتاجات بموازنات ضخمة غالبا ما تسعى إلى إبراز صورة الانفتاح الاجتماعي الذي تعيشه المملكة المحافظة.

"ضرب من ضروب الخيال"

ورأى الناقد الفني المصري محمد عبد الرحمن أن "التفكير في تنظيم مهرجان سينمائي في السعودية كان ضربا من ضروب الخيال قبل خمس سنوات فقط". وأضاف "لكن الفكرة ليست مجرد وجود المهرجان، الفكرة هي تغيير الثقافة وأن يكون المجتمع مؤهلا للتعامل والتفاعل مع السينما كثقافة".

والمهرجان الذي من المفترض أن يشارك فيه ممثلون عالميون ومن المنطقة العربية، سيكون من بين الأكبر في الشرق الأوسط، ويأمل في أن يحل محل مهرجان دبي السينمائي في الخليج الذي توقّف عن الانعقاد قبل ثلاث سنوات.

صناعة تحت الأرض

من جهته، اعتبر السعودي أحمد الملا أن تنظيم مهرجان للأفلام في السعودية قبل موجة الانفتاح كان "مغامرة صعبة".

ويدير الملا منذ 2008 "مهرجان أفلام السعودية"، وهو مهرجان مستقل للأفلام المحلية مركزه مدينة الدمام في المنطقة الشرقية.

وأوضح الملا قائلا "قبل السماح بالسينما في 2018، كانت الصناعة تعمل تحت الأرض. لم يكن هناك إمكانية للتصوير أو الحصول على تمويل. الأمور كانت تعتمد على الطاقة الفردية".

ولطالما اقتصرت صناعة السينما السعودية المحلية على محاولات مستقلة دون دعم حكومي أو رسمي.

استراتيجية لتطوير صناعة الأفلام

لكن اليوم، يوجد في المملكة أكثر من 39 صالة سينما بعدد شاشات تجاوز 385 تشغلها خمس شركات. ورغم الإنتاج السعودي الكبير، تحظى الأفلام المصرية والأجنبية بإقبال كبير في دور العرض.

وقد أطلقت هيئة الأفلام السعودية استراتيجية الأسبوع الماضي لتطوير صناعة الأفلام السعودية تتضمن 19 مبادرة تهدف إلى خلق حراك كبير في قطاع الأفلام بالمملكة، وتوفير بنية تحتية للإنتاج السينمائي وتمكين المواهب والقدرات السعودية.

ويعتبر عبد الرحمن، وهو مسؤول إعلامي في مهرجان القاهرة السينمائي الأهم على صعيد الشرق الأوسط، أنه "من المهم أن تنافس السينما السعودية محليا داخل السعودية"، مشيرا إلى أن "معظم الفاعليات الفنية في مهرجان الرياض مستوردة من دول أخرى".

ويلفت الخبراء إلى أن صناعة السينما السعودية تعاني من نقص في الكوادر المحترفة وفرص التدريب وغياب الاستثمار المحلي والأجنبي، وهو ما تحاول مبادرة هيئة الأفلام معالجته.

ودخلت شركة "أم بي سي ستوديوز"، الذراع السينمائية لشبكة القنوات السعودية الشهيرة في الشرق الأوسط، على خط إنتاج أفلام سينمائية عالمية ناطقة باللغة الإنكليزية بميزانيات ضخمة.

وتصور "أم بي سي ستوديوز" فيلم "ديزرت واريور" الذي يحاكي ملحمة قديمة تدور أحداثها في شبه الجزيرة العربية في مدينة نيوم المستقبلية التي تبنيها المملكة في الشمال. ويعد الفيلم أكبر إنتاج سينمائي يصور في السعودية على الإطلاق، كما ذكرت الشركة.

ورأى الملا أن السينما تحتاج إلى "مستوى عال من حرية التعبير ومن ظهور المرأة وحرية طرح الموضوعات المتنوعة والقبول بها"، معتبرا أن "السينما هي القوى الناعمة التي يمكن أن تمهّد لإنجاح كافة التغييرات الاجتماعية والاقتصادية التي تحدث حاليا" في المملكة.

وتبنت المملكة التي تعد نحو 34 مليون نسمة، لعقود صورة متشددة من الإسلام، ورغم الانفتاح الجاري لا تزال هناك الكثير من المحظورات الاجتماعية المرتبطة بالحريات.

فرانس24/أ ف ب

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