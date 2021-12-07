العراق: قتلى وجرحى في انفجار بمدينة البصرة جنوبي العراق

أفادت وكالة رويترز نقلا عن الشرطة ومصادر طبية في العراق الثلاثاء، أن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا في انفجار بالبصرة جنوب العراق. وقال مراسل فرانس 24 في بغداد إن بعض المصادر الأمنية المحلية ترجح أن يكون الانفجار ناتجا عن عمل إرهابي.

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أوردت وكالة رويترز نقلا عن الشرطة العراقية ومصادر طبية الثلاثاء أن أربعة قتلى على الأقل سقطوا كما أصيب 20 شخصا في انفجار بمدينة البصرة في جنوب العراق.

وقال مراسل 24 في بغداد إن بعض المصادر الأمنية المحلية ترجح أن يكون الانفجار ناتجا عن عمل إرهابي. وأضاف أن الانفجار "وقع قرب مستشفى الجمهوري أو مستشفى البصرة التعليمي".

وكان هذا الانفجار، حسب مراسل فرانس24، "كبيرا" مما قد يرفع من حصيلة القتلى.

فرانس24/رويترز

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