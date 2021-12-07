النووي الإيراني: باريس تعبر عن "خيبة أمل" وترى أن مقترحات طهران لا تشكل "أساسا معقولا" لأي اتفاق

عبرت الخارجية الفرنسية الثلاثاء عن "خيبة أمل" حيال فشل محادثات فيينا في تحقيق تقدم بهدف إعادة إحياء اتفاق عام 2015 بشأن برنامج إيران النووي. وقالت في بيان لها: "لا تشكل المقترحات التي تقدمت بها إيران الأسبوع الماضي أساسا معقولا يتوافق مع هدف الإبرام السريع لاتفاق مع مراعاة مصالح جميع الأطراف".

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أشارت فرنسا الثلاثاء إلى أن المقترحات التي تقدمت بها إيران في محادثات فيينا الأسبوع الماضي بهدف إعادة إحياء اتفاق عام 2015 بشأن برنامجها النووي غير كافية.

وأوضحت الخارجية الفرنسية في بيان قائلة: "لا تشكل المقترحات التي تقدمت بها إيران الأسبوع الماضي أساسا معقولا يتوافق مع هدف الإبرام السريع لاتفاق مع مراعاة مصالح جميع الأطراف"، معبرة عن "خيبة أمل" حيال فشل المحادثات في تحقيق تقدم.

واعتبرت آن كلير لوجاندر أن "الوقت ينفد لأن إيران تواصل برنامجها النووي في مسار مقلق للغاية". وأضافت "بعد خمسة أشهر ونصف الشهر على وقف إيران للمفاوضات، لم يتم استئنافها بعد فعليا".

واستؤنفت المفاوضات لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني في 29 تشرين الثاني/نوفمبر بعد توقف دام خمسة أشهر، لكنها توقفت مرة أخرى منذ الجمعة، فما زالت الدول الأطراف في الاتفاق تطلب وقتا لدراسة مقترحات إيران.

كما شددت باريس على ضرورة استئناف المناقشات "بسرعة"، داعية إلى تحديد موعد "اعتبارا من هذا الأسبوع".

يذكر أن الاتفاق المبرم في عام 2015 بين الجمهورية الإسلامية والقوى العظمى (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة) لم يعد قائما منذ الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة في 2018 وإعادة فرض العقوبات، ما دفع طهران للرد من خلال التنصل من معظم التزاماتها.

فرانس24/ أ ف ب

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