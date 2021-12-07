اليمن: الحوثيون يقيمون جنازة عسكرية لقتلاهم والسعودية تعلن اعتراض صاروخين بالستيين

خص الحوثيون الاثنين قتلاهم في المعارك مع التحالف الذي تقوده السعودية، وعددهم 25، بجنازة عسكرية لتشييعهم. وأُقيمت الجنازة مع احتدام القتال في منطقة مأرب الغنية بالغاز، فيما تكثف طائرات التحالف قصفها لصنعاء ومناطق أخرى. وقالت السعودية إن دفاعاتها اعترضت صاروخين بالستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه الرياض. وردا على ذلك، أعلن التحالف فجر الثلاثاء في بيان أنه نفذ "قصفا دقيقا لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء".

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شيع الحوثيون في اليمن الاثنين 25 من قتلاهم بالمعارك حول مأرب مع التحالف في جنازة عسكرية، في وقت لا تظهر فيه أي إشارة على انحسار القتال رغم تصاعد الجهود الدبلوماسية الدولية لإنهاء الصراع المستعر منذ سبع سنوات.

وحمل حرس الشرف النعوش المغطاة بالأعلام والزهور وصور الموتى فيما عُزفت الموسيقى العسكرية بأنحاء العاصمة صنعاء. وتجمع الأقارب في مراسم الحداد.

وقال علي محي الدين قريب أحد القتلى: "عزة هؤلاء الشهداء وكرامتهم مصدر إلهام لنا في هذه الأيام..."

السعودية تعلن أن دفاعاتها اعترضت صاروخين بالستيين

وصعد الحوثيون أيضا هجماتهم عبر الحدود على السعودية بالطائرات المُسيرة والصواريخ باتجاه مطاراتها ومنشآتها النفطية.

وأعلنت السعودية الاثنين أن دفاعاتها الجوية اعترضت صاروخين بالستيين أطلقهما الحوثيون من اليمن باتجاه الرياض، في هجوم هو الأول من نوعه الذي يستهدف العاصمة منذ أشهر، ورد عليه التحالف العسكري الذي تقوده المملكة في اليمن بشن غارات جوية على أهداف في صنعاء ومحيطها.

ونقلت قناة الإخبارية الحكومية مساء الاثنين عن التحالف العسكري قوله إن "الدفاع الجوي السعودي اعترض ودمّر صاروخين بالستيين أطلقا باتجاه الرياض".

بدورها نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" عن المتحدث باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي قوله: إن "عملية الاعتراض تسببت في تناثر الشظايا على بعض الأحياء السكنية دون وقوع أي أضرار".

وأعلن التحالف في بيان فجر الثلاثاء أنه نفذ في صنعاء ومحيطها غارات جوية "استجابة للتهديد والسلوك العدائي لمحاولات استهداف المدنيين"، مشيرا إلى أن طائراته نفذت "قصفا دقيقا لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء".

كما نشر التحالف لقطات فيديو "لاعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين" أطلقهما الحوثيون باتجاه المملكة مساء الإثنين.

تواصل المعارك حول مأرب

يأتي ذلك فيما تتواصل المعارك حول مدينة مأرب، آخر معقل للحكومة في شمال البلاد التي تمزقها الحرب.

ويُعلن التحالف الذي يدعم الحكومة المعترف بها دوليا منذ 2015، عن غارات جوية لوقف تقدم المتمردين يوميا منذ شهر، أدت إلى مقتل نحو مئات المتمردين.

ويحاول التحالف منع الحوثيين من الوصول إلى مدينة مأرب، آخر معاقل الحكومة المعترف بها دوليا في شمال البلد الغارق في الحرب.

وأودت الحرب في اليمن بحياة عشرات الآلاف وتسببت في ما تصفه الأمم المتحدة بأنه أكبر أزمة إنسانية في العالم.

وتعثرت الجهود التي تقودها المنظمة الدولية للاتفاق على وقف إطلاق النار في الصراع الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه حرب بالوكالة بين السعودية وإيران. ويقول الحوثيون إنهم يحاربون نظاما فاسدا وغزوا أجنبيا.

وكانت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، عرضت لقطات لمقاتلين أثناء تبادل لإطلاق نيران المدفعية الثقيلة مع قوات التحالف في مأرب الأحد فيما حلقت الطائرات الحربية في سماء المنطقة. وقال مسؤولون حوثيون إن المقاتلين الخمسة والعشرين الذين دفنوا في صنعاء قُتلوا جميعا في مأرب.

ويشن الحوثيون هجوما منذ عام للسيطرة على مأرب التي توجد بها أكبر حقول الغاز اليمنية. والمدينة هي آخر معقل للحكومة المعترف بها دوليا في شمال اليمن.

ويعيش في مأرب زهاء ثلاثة ملايين نسمة، بينهم قرابة مليون فروا لها من أجزاء أخرى من اليمن بعد أن أطاح الحوثيون بالحكومة من العاصمة صنعاء أواخر عام 2014، مما دفع التحالف الذي تقوده السعودية للتدخل.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

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