فرنسا: إخلاء سبيل شخص اعتقل على خلفية قضية خاشقجي بعد التأكد بأنه غير مطابق لمذكرة الاعتقال

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الصحافي السعودي جمال خاشقجي في صورة التقطت في البحرين في 15 كانون الأول/ديسمبر 2014.

أعلن مكتب الادعاء في العاصمة الفرنسية الأربعاء أن عملية التحقق من المواطن السعودي الذي تم اعتقاله الثلاثاء وهو يغادر باريس باتجاه بلاده، على خلفية الاشتباه بكونه مطلوبا في تركيا لعلاقته المحتملة بمقتل الصحافي جمال خاشقجي، توصلت إلى أن مذكرة الاعتقال الدولية لا تنطبق عليه، وأنه قد تم إطلاق سراحه.

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أصدر مكتب الادعاء في باريس الأربعاء بيانا قال فيه إنه تم إطلاق سراح المواطن السعودي الذي اعتقل في العاصمة الفرنسية للاشتباه في علاقته بقتل الصحافي جمال خاشقجي.

وأضاف البيان أن عملية التحقق من هوية المواطن السعودي خلصت إلى أن مذكرة الاعتقال التركية لا تنطبق عليه.

وكان الرجل قد اعتُقل "بناء على مذكرة توقيف دولية أصدرتها السلطات القضائية التركية في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر 2018 في إطار جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي"، وفق ما أوضح ريمي هايتس في بيان. وتابع المدعي العام "عمليات التدقيق المعمقة المتعلقة بهوية هذا الشخص أتاحت التوصل إلى أن المذكرة لا تنطبق عليه" و"قد أطلق سراحه".

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

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