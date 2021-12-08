قطر: ولي العهد السعودي يصل إلى الدوحة في أول زيارة رسمية منذ الأزمة الخليجية

أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني مستقبلا ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز، 8 كانون الأول/ديسمبر 2021.

استقبل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي وصل الأربعاء إلى الدوحة في أول زيارة رسمية له إلى الجارة الخليجية منذ القطيعة بين البلدين عام 2017. وقطر هي المحطة الثالثة لابن سلمان بعد عمان والإمارات ضمن جولة خليجية تسبق قمة لمجلس التعاون الخليجي تستضيفها الرياض في منتصف الشهر الجاري.

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في أول زيارة إلى قطر منذ القطيعة بين الدولتين الخليجيتين في 2017 وبعد المصالحة التي حصلت في مطلع العام 2021، وصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الأربعاء إلى الدوحة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الأمير محمد بن سلمان وصل إلى العاصمة القطرية وكان "في مقدمة مستقبليه سمو أمير دولة قطر" تميم بن حمد.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر في حزيران/يونيو 2017، متهمة إياها بالتقرب من إيران وبدعم منظمات إسلامية متطرفة، الأمر الذي نفته الدوحة.

وأعيد فتح الحدود مع قطر بعد مصالحة حصلت في منطقة العلا السعودية في كانون الثاني/يناير 2021.

ووصل بن سلمان إلى قطر قادما من الإمارات حيث التقى ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد وزار معرض إكسبو دبي.

وصدر بيان مشترك بعد الزيارة نشرته وكالة "واس" شدد فيه الجانبان الإماراتي والسعودي على "أهمية التعامل بشكل جدي مع الملف النووي والصاروخي لإيران بكافة مكوناته وتداعياته بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار، والتأكيد على مبادئ حُسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية، وتجنيب المنطقة كافة الأنشطة والتدخلات المزعزعة".

وتتهم الدولتان مع البحرين إيران بالتدخل في شؤون عدد من الدول عبر دعم مجموعات مسلحة فيها مثل اليمن ولبنان، وكذلك البحرين.

كما تناول البيان أزمات أخرى في المنطقة. وأكد على "تطابق وجهات نظرهما حول مواصلة جهودهما لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية". ويشارك البلدان في تحالف عسكري يدعم الحكومة اليمينية ضد الحوثيين في اليمن منذ 2015.

كما زار بن سلمان في مطلع جولته الخليجية سلطنة عمان.

وتأتي هذه الجولة قبل قمة لمجلس التعاون الخليجي تستضيفها الرياض في منتصف كانون الأول/ديسمبر.

فرانس24/ أ ف ب

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