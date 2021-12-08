مصر: الإفراج عن الناشط الحقوقي باتريك زكي بعد مرور 22 شهرا على اعتقاله

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أفرج الأربعاء في مصر عن الباحث والناشط الحقوقي باتريك زكي بقرار من القضاء أصدره الثلاثاء بانتظار استئناف محاكمته بتهمة "نشر معلومات كاذبة". وحظيت قضية زكي باهتمام كبير في إيطاليا التي طالبت في وقت سابق بالإفراج عنه عقب قضية مقتل طالب الدراسات العليا جوليو ريجيني بمصر في 2016.

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أفرجت السلطات المصرية الأربعاء عن الباحث والناشط الحقوقي باتريك زكي، الذي ألقي القبض عليه العام الماضي لدى عودته من إيطاليا إلى مصر، بانتظار استئناف محاكمته بتهمة "نشر معلومات كاذبة".

وأظهرت صورة نشرتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية زكي مبتسما وهو يعانق أخته في أحد شوارع مدينة المنصورة إلى الشمال من القاهرة.

وأمر قاض في المنصورة، مسقط رأس زكي، بالإفراج عنه أمس الثلاثاء على أن تستأنف محاكمته في فبراير/ شباط.

وقالت والدته هالة صبحي: "أشعر بأنني أطير من شدة الفرح.. نحن في طريقنا الآن إلى قسم الشرطة في المنصورة"، المدينة الواقعة في الدلتا والتي يتحدر منها زكي.

لكن زكي ما زال يواجه تهمة "نشر أخبار كاذبة"، بحسب المنظمة التي يعمل لصالحها وهي "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية". وأرجئت محاكمته إلى شباط/فبراير، وفق المنظمة.

وكان زكي أحيل في أيلول/سبتمبر إلى محكمة جنح أمن الدولة، وهي محكمة استثنائية، على خلفية مقال تضمن مقتطفات من مذكراته اليومية تتحدث عن التمييز الذي تواجهه الأقلية القبطية في مصر.

وكانت منظمة العفو الدولية ذكرت في وقت سابق أن زكي أفاد عن تعرضه للتعذيب خلال استجوابه من قبل عناصر الأمن، بوسائل بينها الصدمات الكهربائية والضرب.

وجذبت قضية زكي اهتماما واسعا في إيطاليا، خاصة بعد مقتل طالب الدراسات العليا جوليو ريجيني في مصر عام 2016، في حادث تسبب في توتر العلاقات بين روما والقاهرة.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

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