العراق يعلن انتهاء المهام القتالية للتحالف بعد سبع سنوات من الحرب على الجهاديين

اللواء عبد الأمير الشمري يتحدث خلال اجتماع بين قادة الجيش العراقي والتحالف الدولي. بغداد في 9 ديسمبر/كانون الأول 2021.

انتهت المهام "القتالية" لقوات التحالف الدولي في العراق بعد سبع سنوات من الحرب على تنظيم "الدولة الإسلامية"، حسبما أعلن الأربعاء مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن عن هذا التغيير في المهمة في يوليو/حزيران خلال زيارة مصطفى الكاظمي إلى واشنطن. وبموجب الاتفاق سيبقى حوالي 2500 جندي أمريكي و1000 جندي من قوات التحالف في العراق، وهي لا تقاتل بل تقدم الاستشارة والتدريب منذ صيف 2020، لكن الحشد الشعبي حليف إيران البارز يصر على جلاء القوات الأمريكية.

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أعلن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي الأربعاء عن انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف الدولي التي بدأت قبل سبع سنوات لمحاربة تنظيم "الدولة الإسلامية".

تغريدة قاسم الأعرجي اليوم أنهينا جولة الحوار الأخيرة مع التحالف الدولي والتي بدأناها في العام الماضي، لنعلن رسميا انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف وانسحابها من العراق، وستستمر العلاقة مع التحالف الدولي في مجال التدريب والاستشارة والتمكين. — قاسم الاعرجي (@qassimalaraji) December 9, 2021

وفي السياق، صرح الأعرجي بعد انتهاء الاجتماع مع قيادة التحالف "اليوم أنهينا جولة الحوار الأخيرة مع التحالف الدولي والتي بدأناها في العام الماضي، لنعلن رسميا انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف" مضيفا أن العلاقة "ستستمر في مجال التدريب والاستشارة والتمكين".

من جانبه، قال اللواء سعد معن رئيس خلية الإعلام الأمني في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع إن "التحالف سينهي بالكامل عملية الانتقال إلى المهام غير القتالية قبل نهاية العام الحالي، بموجب ما تم الاتفاق عليه". وأشار نقلا عن حديث قائد قوات التحالف اللواء جون برينن إلى"عمليات نقل الأفراد والمعدات، التي جرت مؤخرا إلى خارج العراق".

ولم يغير هذا الإعلان كثيرا الوضع على أرض الواقع، لكنه أمر في غاية الأهمية بالنسبة للحكومة العراقية التي تروج له مقابل تهديدات فصائل عراقية موالية لإيران تطالب بمغادرة كافة القوات الأمريكية البلاد.

وتم الكشف عن هذا التغيير في مهمة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "الدولة الإسلامية" لأول مرة في يوليو/حزيران في واشنطن من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

تغريدة التحالف الدولي يتطلع التحالف إلى المحادثات الفنية العسكرية التي ستعقد يوم غد ، حيث سنناقش تغيير المهمة ونبحث دورنا لتقديم #المشورة_المساعدة_التمكين من خلال شراكة قوية ومستمرة. https://t.co/7QiIfeXWqw — Inherent Resolve (@CJTFOIR) December 8, 2021

وفي واقع الأمر، سيبقى حوالي 2500 جندي أمريكي و1000 جندي من قوات التحالف المنتشرين في العراق. هذه القوات لا تقاتل وتقوم بدور استشارة وتدريب منذ صيف 2020. لكن الحشد الشعبي الذي يمثل مجموعة فصائل شبه عسكرية مندمجة ضمن القوات النظامية ولديها حضور سياسي فاعل وحليفة لطهران، يطالب برحيل القوات الأمريكية.

ومع اقتراب الموعد النهائي المحدد في 31 ديسمبر/كانون الأول رفعت الفصائل الموالية لإيران تهديداتها للمطالبة بانسحاب أمريكي كامل الأمر الذي لم تتم مناقشته إطلاقا. وخلال الأشهر الأخيرة استهدفت عشرات الهجمات الصاروخية أو الهجمات بالقنابل بطائرات بدون طيار القوات والمصالح الأمريكية في العراق. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بشكل علني لكن واشنطن تتهم الفصائل الموالية لإيران بالوقوف ورائها.

فرانس24/ أ ف ب

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