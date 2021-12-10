البحرين تدشن "كاتدرائية سيدة العرب" أكبر كنيسة في شبه الجزيرة العربية

© أ ف ب

الكاتدرائية خلال افتتاحها في منطقة الأولي، جنوب العاصمة البحرينية، المنامة في 9 ديسمبر/ كانون الأول 2021.

وسط مآذن مساجد وحقل نفط في الصحراء، دشنت البحرين الخميس "كاتدرائية سيدة العرب" والتي تعتبر حتى الآن "أكبر كنيسة كاثوليكية" في منطقة شبه الجزيرة العربية بجنوب العاصمة المنامة. وتتسع الكاتدرائية لاستقبال نحو 2300 شخص، من الأقلية الكاثوليكية في الدولة الخليجية ذات الغالبية المسلمة.

إعلان اقرأ المزيد

افتتحت البحرين الخميس "أكبر كنيسة كاثوليكية" في شبه الجزيرة العربية بمنطقة العوالي جنوب العاصمة المنامة، وأطلقت عليها اسم "كاتدرائية سيدة العرب". وتقع الكنيسة التي بُنيت بتصميم هندسي حديث وتضم مستويين من المقاعد وتتسع لنحو 2300 شخص، على بعد حوالى 1,6 كيلومتر من مسجد كبير وعلى مقربة من آبار نفط، في جنوب البلاد.

وأفادت وكالة أنباء البحرين وفق ما جاء على موقعها الإلكتروني أن الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة مثّل ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، في افتتاح الكنيسة "الأكبر في منطقة الخليج العربي".

وقال الأب شربل فياض المقيم في البحرين، لوكالة الأنباء الفرنسية "نحن مسرورون (...) سيكون ذلك من أجل الحاجات الروحية والصحة الروحية لجميع الناس".

ويقدّر الفاتيكان وجود نحو 80 ألف كاثوليكي في البحرين، هم بشكل أساسي عمال آسيويون من الهند والفلبين.

وأكد الأب فياض أن "مسيحيين وغير مسيحيين، الجميع هم أبناء الله والجميع مرحب بهم هنا في هذه الكنيسة الجميلة".

والأسبوع الماضي، وجّه الملك حمد بن عيسى آل خليفة دعوة إلى البابا فرنسيس لزيارة البحرين.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك