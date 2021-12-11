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النووي الإيراني: رئيسي يؤكد أن طهران جادة في التوصل لاتفاق مع القوى الدولية خلال محادثات فيينا

صورة ملتقطة من الشاشة. © فرانس 24

نص: فرانس24 تابِع 1 دقائق

مع نهاية جولة جديدة من المفاوضات الدولية حول ملف بلاده النووي في فيينا، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي السبت إن طهران جادة في محادثاتها مع القوى العالمية. وأضاف رئيسي "إذا اتسم الجانب الآخر بالجدية أيضا بشأن رفع العقوبات فسوف نتوصل إلى اتفاق جيد". وأكد مراسل فرانس24 في طهران علي منتظري أن تصريحات رئيسي تأتي في تناسق مع التصريحات الإيجابية لوزير الخارجية وكبير المفاوضين الإيرانيين في فيينا. وأضاف منتظري أن النقطة الرئيسية التي تركز عليها طهران في المفاوضات هي مسألة رفع العقوبات.