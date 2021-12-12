بينيت يتوجه إلى الإمارات في أول زيارة لرئيس وزراء إسرائيلي منذ تطبيع العلاقات بين البلدين

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يقوم نفتالي بينيت الأحد بأول زيارة لرئيس وزراء إسرائيلي إلى الإمارات العربية المتحدة منذ تطبيع العلاقات بين البلدين العام الماضي. وتأتي الزيارة وسط تصاعد التوترات في المنطقة إذ تسعى قوى عالمية لإحياء اتفاق نووي مع إيران. وتشترك إسرائيل مع بعض دول الخليج العربية في مخاوف بشأن أنشطة إيران في المنطقة.

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أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أنه سيتوجه الأحد إلى الإمارات العربية المتحدة في أول زيارة رسمية لرئيس وزراء إسرائيلي منذ إقامة العلاقات بين البلدين العام الماضي.

وقال مكتب بينيت في بيان "يغادر رئيس الوزراء نفتالي بينيت اليوم الأحد (..) إلى الإمارات"، موضحا أنه "من المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء غدا مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد".

وأضاف البيان الإسرائيلي أن الزعيمين سيبحثان تعميق العلاقات مع التركيز على القضايا الاقتصادية التي تسهم في تحقيق الرخاء وتعزيز استقرار البلدين.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد قد زار الإمارات أواخر حزيران/يونيو الماضي، وقام بتدشين اول سفارة للدولة العبرية في الخليج.

وتتطلع الإمارات وإسرائيل إلى جني ثمار التطبيع وتحقيق أرباح سريعة بعد التداعيات الاقتصادية السلبية محليا لأزمة تفشي وباء فيروس كورونا، وقد وقعت الدولتان اتفاقات في مجال الإعفاء من التأشيرات والسياحة والمال وغيرها.

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وتأتي الزيارة وسط تصاعد التوترات في المنطقة إذ تسعى قوى عالمية لإحياء اتفاق نووي مع إيران. وتشترك إسرائيل مع بعض دول الخليج العربية في مخاوف بشأن أنشطة إيران في المنطقة.

وقال بينيت في اجتماع لمجلس وزرائه الأحد "سأذهب اليوم إلى الإمارات في أول زيارة يقوم بها رئيس وزراء إسرائيلي إلى هناك".

ووقعت إسرائيل في 15 أيلول/سبتمبر 2020 في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وحضوره، اتفاق إقامة علاقات مع الإمارات.

والإمارات أول دولة خليجية وثالث دولة عربية توقع اتفاق تطبيع للعلاقات مع الدولة العبرية بعد الأردن (1994) ومصر (1979)، وتلتها في ذلك البحرين ثم السودان وأخيرا المغرب. ويعتبر الموقف المتقارب من إيران بين إسرائيل وبعض دول الخليج من الأسباب المساهمة في إقامة العلاقات.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد قد زار الإمارات اواخر حزيران/يونيو الماضي، وقام بتدشين أول سفارة للدولة العبرية في الخليج.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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