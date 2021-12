إيران أبرز ملفات "اللقاء التاريخي" بين ولي عهد أبوظبي ورئيس الوزراء الإسرائيلي

تغريدة السفارة الإسرائيلية

The embassy of #Israel in Abu Dhabi is excited to welcome the first official visit of an Israeli Prime Minister to the #UAE.

Welcome!



يسر سفارة #إسرائيل في أبو ظبي أن ترحب بأول زيارة رسمية لرئيس وزراء إسرائيلي إلى دولة #الإمارات العربية المتحدة.

أهلًا وسهلًا!@naftalibennett pic.twitter.com/tCiYnLScSV