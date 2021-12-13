لقاء بين خبراء أمنيين سعوديين وإيرانيين في الأردن لبحث "بناء الثقة" بين البلدين

© أ ف ب/ رويترز

بعد سلسلة من المفاوضات المباشرة بين طهران والرياض في العراق هذا العام، التقى خبراء أمنيون سعوديون وإيرانيون في العاصمة الأردنية عمّان وبحثوا إجراءات بناء الثقة بين القوتين الإقليميتين المتنافستين. وبدأت الرياض وطهران محادثات مباشرة هذا العام وعقدتا ثلاث دورات في العراق. وسبق أن جمعت لقاءات بين أكاديميين من البلدين.

إعلان اقرأ المزيد

قالت وكالة الأنباء الأردنية الاثنين إن السعودية وإيران عقدتا جلسة حوار أمني في عمان على مستوى الخبراء تناولت إجراءات بناء الثقة بين القوتين الإقليميتين.

وقال دبلوماسي إيراني بارز لرويترز إن المحادثات، التي قالت الوكالة إن المعهد العربي لدراسات الأمن استضافها، لم يحضرها أي مسؤول إيراني.

وأضاف الدبلوماسي "ما عُقد في عمان ليس اجتماعا رسميا. لكن بالطبع مثل هذه الاجتماعات بين الأكاديميين مفيدة في تحقيق فهم أكبر للحقائق بين الجارتين".

ولم يرد تعليق بعد من السعودية على الحوار الأمني في عمّان. وبدأت الرياض وطهران محادثات مباشرة هذا العام وعقدتا ثلاث دورات في العراق. وسبق أن جمعت لقاءات بين أكاديميين من البلدين.

فرانس24/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك