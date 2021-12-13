مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات في الضفة الغربية المحتلة

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متظاهر فلسطيني خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في بلدة كفرقدوم، الضفة الغربية المحتلة في 10 كانون الأول/ديسمبر 2021.

أعلنت مصادر أمنية وطبية مقتل فلسطيني بنيران الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات صباح الاثنين في الضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى إصابة الشاب بالرصاص في الرأس بمنطقة رأس العين في مدينة نابلس شمال الضفة. وقالت الشرطة الإسرائيلية إن قوات خاصة كانت تنفذ عملية ردت على "مشاغبين" رموا "عبوات ناسفة" باتجاه الجنود "ويبدو أنها أصابت أحدهم".

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قتل فلسطيني بالرصاص خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة صباح الاثنين، وفق ما أفادت مصادر أمنية وطبية.

وأوضحت المصادر الفلسطينية بأن القتيل يدعى جميل الكيال (31 عاما) مشيرة إلى أنه قتل نتيجة إصابته بالرصاص في الرأس خلال مواجهات بمنطقة رأس العين في مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.

بدورها، قالت الشرطة الإسرائيلية إن ضباطا من الوحدات الخاصة مدعومين بجنود أوقفوا مشتبها به في نابلس وصادروا سلاحا شبه آلي.

وأفادت الشرطة في بيان "عندما أنهت قوات خاصة عمليتها وكانت بصدد مغادرة الموقع رمى مشاغبون عبوات ناسفة باتجاههم من مسافة قصيرة وعرضوا حياتهم للخطر". وأضافت في البيان "ردت القوات بإطلاق النار على المهاجمين ويبدو أنها أصابت أحدهم الذي أجلاه الهلال الأحمر من المكان".

ولا تتنشر القوات الإسرائيلية داخل المدن الفلسطينية في الضفة الغربية لكن قواتها تنفذ عمليات مداهمة واعتقالات ما يؤدي إلى مواجهات.

ويقطن حوالي 475 ألف مستوطن يهودي في الضفة الغربية المحتلة التي يسكنها أكثر من 2,8 مليون فلسطيني.

فرانس24/ أ ف ب

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